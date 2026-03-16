همزمان با جنگ رمضان محقق شد؛
رشد ۱۰۰ درصدی بارگیری و حمل انواع بار در راهآهن جنوب
مدیرکل راهآهن جنوب از رشد ۱۰۰ درصدی بارگیری و حمل انواع بار در این پایانه ریلی در جنگ رمضان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، غلامحسین ولدی شامگاه یکشنبه در قرارگاه رسانهای شهید امام خامنهای در اهواز اظهار کرد: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون ۷۶ هزار تن کالا توسط یک هزار و ۳۱۳ واگن بارگیری و جابجا شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.
وی افزود: با شروع جنگ رمضان، تخلیه کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) به اقصا نقاط کشور در اولویت قرار گرفت.
مدیرکل راهآهن جنوب با اشاره به تداوم بارگیری روزانه، تصریح کرد: در حال حاضر دغدغهای برای حمل کالای اساسی در بندر امام خمینی (ره) وجود ندارد.
ولدی با اشاره به کاهش چشمگیر سفرها در شرایط فعلی بیان کرد: با وجود افت سفرها، راهآهن جنوب هیچ قطاری را حذف نکرد و همه قطارهای بیناستانی و حومهای تحت پوشش این اداره کل، مطابق برنامه حرکت میکنند.
وی ادامه داد: در ۱۴ روز گذشته وقفهای در حرکت قطارهای باری و مسافری ایجاد نشد و راهآهن جنوب توانست رسالت خود را به بهترین وجه انجام دهد.
وی با اشاره به برنامهریزی سفرهای نوروزی که هرساله از ۲۰ اسفند تا ۲۰ فروردین در راهآهن انجام میشود، گفت: برنامهای برای حذف هیچ قطاری وجود ندارد و همه برنامهها بر اساس پیشفروش قبلی انجام میشود.