معاون استاندار خبر داد؛
۶۵ شهید و مجروح غیرنظامی از آغاز جنگ رمضان در خوزستان
معاون امنیتی- انتظامی و سخنگوی استانداری خوزستان تعداد شهدای غیرنظامی استان از آغاز جنگ رمضان تا امروز را ۲۵ نفر و تعداد مجروحان غیرنظامی را ۴۰ نفر اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولیاله حیاتی روز دوشنبه در قرارگاه رسانهای شهید خامنهای در اهواز با اشاره به شهادت افراد عادی و غیرنظامی در جنگ و خسارت به منازل مسکونی اظهار کرد: از ابتدای جنگ تاکنون ۹۸۹ واحد مسکونی آسیب دیدند که از این تعداد ۳۱ واحد مسکونی و سه واحد تجاری به طور کامل تخریب شدند و حدود ۷۲ واحد تجاری نیز خسارت دیدند.
وی اضافه کرد: حدود ۱۷ سوله کشاورزی که محل دپو محصولات کشاورزی بودند و ۱۷ واحد تولیدی و صنعتی استان نیز آسیب جدی دیدند.
دبیر شورای تامین استان یادآور شد: حمله دشمن به منازل مسکونی و مناطق غیرنظامی، حاکی از خوی ددمنشانه دشمن آمریکایی و صهیونی در نشانه رفتن مردم بی گناه است و نشان میدهد که مدعیان دروغین و جنایتکاری که حقوق بشر را در بوق و کرنا میکنند اینگونه مردم را مورد هجمه قرار میدهند.
وی با اشاره به اینکه استان خوزستان در امنیت کامل مرزها به سر میبرد توضیح داد: نیروهای حافظ امنیت اعم از ارتش، سپاه، مرزبانی و... همچون دژی مستحکم از مرزهای کشور حفاظت میکنند.
حیاتی بیان کرد: امنیت داخلی استان نیز مطلوب و قابل قبول است و نیروهای مدافع امنیت، فراجا و بسیج مشغول حفظ امینت داخل استان هستند.