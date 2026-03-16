آسیب به دانشکده داروسازی شیراز در پی حملات جنایتکارانه آمریکایی_صهیونی

‌به گزارش ایلنا، امیر آزادی گفت: در اثر حملات بامداد امروز، بیست و چهارم اسفند ١٤٠٤ به شهر شیراز، بخش‌هایی از دانشکده داروسازی شیراز دچار آسیب شده است.

‌وی این آسیب‌ها را مربوط به بخش‌هایی از آزمایشگاه‌ها و ساختمان اداری برشمرد.

‌رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز این حملات جنایتکارانه که زیرساخت‌های آموزشی و علمی کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است، محکوم کرد.

