آسیب به دانشکده داروسازی شیراز در پی حملات جنایتکارانه آمریکایی_صهیونی
رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از آسیب به دانشکده داروسازی شیراز در پی حملات جنایتکارانه آمریکایی_صهیونی، در بامداد روز یکشنبه خبر داد.
به گزارش ایلنا، امیر آزادی گفت: در اثر حملات بامداد امروز، بیست و چهارم اسفند ١٤٠٤ به شهر شیراز، بخشهایی از دانشکده داروسازی شیراز دچار آسیب شده است.
وی این آسیبها را مربوط به بخشهایی از آزمایشگاهها و ساختمان اداری برشمرد.
رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز این حملات جنایتکارانه که زیرساختهای آموزشی و علمی کشور را نیز تحتتاثیر قرار داده است، محکوم کرد.