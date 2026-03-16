به گزارش ایلنا از البرز در اطلاعیه فرماندهی انتظامی استان البرز آمده است: طبق اطلاعیه بیمارستانی، نوشابه و آب معدنی جدیدی وارد بازار شده به نام «لاندا» و «آکوا لند» به هیچ وجه به هیچ وجه استفاده نکنید که ظرف مدت 72 ساعت الی یک هفته، صددرصد سبب مرگ می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: به نظر می‌رسد این نوشابه سمی توسط گروهی غیرمجاز و در کرج بصورت غیربهداشتی توزیع می‌شود. تاکنون استفاده از این نوشابه و آب معدنی، جان ۲ کودک و ۵ بزرگسال را در شهرهای تهران، کرج، قزوین و همدان گرفته است.

