پیام تسلیت کمیته بین المللی صلیب سرخ در پی شهادت امدادگر اصفهانی

به گزارش ایلنا از کمیته بین المللی صلیب سرخ، در این پیام آمده است: «ما عمیقاً از خبر کشته شدن حمیدرضا جهانبخش، از همکاران جمعیت هلال احمر ایران، اندوهگین هستیم. او ۱۷ اسفندماه (۸ مارس) هنگام انجام ماموریت بشردوستانه برای کمک به جوامع آسیب دیده از مخاصمات جاری در استان اصفهان جان خود را دست داد.»

این پیام می افزاد: در این دوران دشوار، فکر ما با خانواده و دوستان او همچنین با کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال احمر ایران است. از مان تشدید مخاصمات مسلحانه، چند تن دیگر از نیروهای هلال احمر ایران زخمی شده‌اند.

این پیام تصریح دارد: کارکنان بشردوستانه، خود را وقف کمک به مردم در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین لحظات زندگی‌شان می‌کنند.

در ادامه پیام آمده است: از دست رفتن هر امدادگر بشردوستانه ضایعه عمیق است، نه تنها برای خانواده و همکارانش، بلکه برای جوامعی که به حضور و حمایت او تکیه دارند.

در این پیام تاکید شده است: بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه، کارکنان و داوطلبان امدادی و همچنین تاسیسات بشردوستانه باید مورد احترام قرار گیرند و از آنها محافظت شود.

