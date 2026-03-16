آتش سوزی یک واحد مجتمع چوبی در جویبار
یک واحد مجتمع چوبام دی اف در جویبار دچار آتش سوزی شده است.
به گزارش ایلنا، یک واحد تولیدام دی اف در شهر جویبار، بامداد امروز دوشبنه ۲۵ اسفند دچار آتش سوزی شده و آتش همچنان شعله ور است.
نیروهای آتش نشانی از جویبار و چند شهر اطراف برای مهار آتش در منطقه حضور دارند و مهار آتش ادامه دارد.
علت این آتش سوزی هنوز اعلام نشده است.
فرماندار جویبار، گفت: این آتش از ساعت ۵ صبح امروز در محل دپوی چوبام دی اف در ورودی شهر جویبار آغاز شد و با توجه به اینکه سرعت آتش زیاد بود این مجتمع بطور کامل در آتش سوخت.
مدانلو افزود: با گذشت بیش از ۳ ساعت همچنان شعله آتش با کمک آتش نشانانی از شهرهای قائمشهر، بابل، سیمرغ، کوهیخیل و ساری در حال مهار است.