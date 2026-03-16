آتش سوزی یک واحد مجتمع چوبی در جویبار

به گزارش ایلنا، یک واحد تولید‌ام دی اف در شهر جویبار، بامداد امروز دوشبنه ۲۵ اسفند دچار آتش سوزی شده و آتش همچنان شعله ور است.

نیرو‌های آتش نشانی از جویبار و چند شهر اطراف برای مهار آتش در منطقه حضور دارند و مهار آتش ادامه دارد.

علت این آتش سوزی هنوز اعلام نشده است.

فرماندار جویبار، گفت: این آتش از ساعت ۵ صبح امروز در محل دپوی چوب‌ام دی اف در ورودی شهر جویبار آغاز شد و با توجه به اینکه سرعت آتش زیاد بود این مجتمع بطور کامل در آتش سوخت.

مدانلو افزود: با گذشت بیش از ۳ ساعت همچنان شعله آتش با کمک آتش نشانانی از شهرهای قائم‌شهر، بابل، سیمرغ، کوهی‌خیل و ساری در حال مهار است.

