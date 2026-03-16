به گزارش ایلنا، محمد آشوری تازیانی با اشاره به جنایت تروریست‌های آمریکایی در حمله به مدرسه شجره طیبه و شهادت بیش از ۱۶۸ دانش آموز و معلم، اظهار کرد: این مدرسه، سند زنده‌ای از جنایت پیشگی آمریکایی‌ها است و باید برای روایت صحیح در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت و ضبط شود.

وی افزود: پرونده ثبت ملی این واحد آموزشی توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هرمزگان در حال آماده‌سازی است و بزودی به موزه جنایات آمریکا تبدیل خواهد شد.

استاندار هرمزگان، با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز، هنرمندان و افرادی که برای بازسازی مدرسه شجره طیبه میناب اعلام آمادگی کرده، بودند، گفت: این مدرسه در محل دیگری با معماری خاصی ساخته خواهد شد.

به گزارش ایلنا، حمله به مدرسه «شجره طیبه» میناب در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴، به یکی از تکان‌دهنده‌ترین جنایت‌های جنگی در جریان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تبدیل شده است، در این حمله این مدرسه مورد اصابت سه موشک قرار گرفت که ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان، معلمان و اولیا شهید و ۹۵ نیز مجروح شدند.

