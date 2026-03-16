تسهیل تولید؛ کلید تضمین حقوق و مزایای کارگران در شرایط بحران است

در شرایط کنونی کشور که امنیت ملی و معیشتی در تعادلی حساس قرار دارد، پرداخت حقوق و مزایای کارگران و تضمین امنیت شغلی آن‌ها از اولویت‌های بالای دولتی و اجتماعی به شمار می‌رود.

کارگران در شرایط بحرانی کنونی، همچنان در سنگر خط تولید ایستاده‌اند و چرخه‌ی اقتصادی کشور بدون حضور فعال و مطمئن آن‌ها، با اختلال مواجه خواهد شد.

این نکته باعث شده است تا مسئولان استانی در یزد نیز تأکید ویژه‌ای بر حمایت از چرخ تولید و در نتیجه تضمین معیشت نیروی کار داشته باشند.

مصطفی سالاری، مدیرکل سیاسی استانداری یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص جایگاه حوزه کارگری در شرایط خاص فعلی، اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع در حمایت از حوزه کارگری این است که بتوانیم چرخ تولید را تا جایی که امکان دارد تسهیل کنیم تا مسائل و مشکلاتی که پیش روی کارفرمایان هست رفع و رجوع بشود.

وی با اشاره به ساختار حمایتی موجود افزود: کمیسیون کارگری در استان همواره مباحث مربوط به کارفرما را در دستور کار دارد؛ به طوری که در شرایط کنونی، امور مربوط به مالیات، تأمین اجتماعی و همچنین شرکت‌های خدماتی آب، برق، گاز و... تمامی این نهادها در کنار کارفرمایان حضور دارند تا چرخ تولید متوقف نشود.

سالاری ضمن تشریح سازوکارهای اجرایی این حمایت‌ها خاطرنشان کرد: کنار ما، ستاد تسهیل و حمایت از کارفرمایان در استان فعالیت می‌کند که مدیریت و حمایت از کارفرمایان را بر عهده دارد و با تسهیل روند تولید، تلاش می‌کنیم تا بستر معیشت کارگران را نیز تأمین کنیم.

وی در پایان به رابطه‌ی میان تولید و حقوق کارگران اشاره و تاکید کرد: وقتی تولید رونق داشته باشد، قطعاً در پرداخت حقوق و مزایای کارگران با مشکل مواجه نخواهیم شد.

