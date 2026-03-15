به گزارش ایلنا و براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان، از این تعداد ۱۵ پیکر مربوط به شهدای جنایت اخیر آمریکا و اسراییل در حمله به شهرک صنعتی جی اصفهان است.

همچنین ۲ نفر از شهدا نیز مربوط به حملات دشمن به پایگاه هوانیروز ارتش در اصفهان است.

آیین تشییع این شهدا فردا ساعت ۱۵ از میدان فیض به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

بنا بر اعلام معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان در جریان حمله موشکی دشمن در ۲۳ اسفند به شهرک صنعتی جی در شرق اصفهان، ۱۵ نفر شهید و تعدادی نیز مجروح شده‌اند.

به گفته اکبر صالحی، این حمله به یک کارخانه تولید لوازم سرمایش و گرمایش در این شهرک صنعتی انجام شده است که در زمان این تجاوز وحشیانه تعدادی از کارگران این‌ کارخانه مشغول کار و فعالیت بوده‌اند.

