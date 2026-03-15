خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فردا و با حضور گسترده مردم؛

پیکر شهدای کارگر در اصفهان تشییع می‌شود

کد خبر : 1762565
لینک کوتاه کپی شد.

آیین تشییع پیکر ۱۷ شهید کارگر و نظامی حمله‌های تجاوزکارانه صهیونی - آمریکایی روز دوشنبه در اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا و براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان، از این تعداد ۱۵ پیکر مربوط به شهدای جنایت اخیر آمریکا و اسراییل در حمله به شهرک صنعتی جی اصفهان است.

همچنین ۲ نفر از شهدا نیز مربوط به حملات دشمن به پایگاه هوانیروز ارتش در اصفهان است.

آیین تشییع این شهدا فردا ساعت ۱۵ از میدان فیض به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

بنا بر اعلام معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان در جریان حمله موشکی دشمن در ۲۳ اسفند به شهرک صنعتی جی در شرق اصفهان، ۱۵ نفر شهید و تعدادی نیز مجروح شده‌اند.

به گفته اکبر صالحی، این حمله به یک کارخانه تولید لوازم سرمایش و گرمایش در این شهرک صنعتی انجام شده است که در زمان این تجاوز وحشیانه تعدادی از کارگران این‌ کارخانه مشغول کار و فعالیت بوده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل