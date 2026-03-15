دبیر اجرایی خانه کارگر در گفتگو با ایلنا مطرح کرد
محکومیت شدید حملات آمریکا و اسرائیل به کارخانجات تولیدی اصفهان/ دعوت از عموم مردم برای تشییع شهدای کارگر
در پی حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به کارخانجات و واحدهای تولیدی اصفهان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، ضمن محکومیت شدید این اقدامات، نسبت به خسارات وارده به داراییهای ملی و معیشت کارگران ابراز نگرانی و تاسف کرد.
حمیدرضا امینی، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در اصفهان، این حملات را نقض آشکار حاکمیت ملی و تجاوز به منافع اقتصادی کشور خواند و تصریح کرد: این اقدامات، نشاندهنده عصبانیت و ناکامی دشمنان در برابر پیشرفتهای علمی، اقتصادی و صنعتی ایران است. هدف اصلی این حملات، تضعیف اقتصاد کشور، ایجاد ناامنی و بیثباتی و همچنین ضربه زدن به جامعه کارگری و تولید است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به اینکه بسیاری از کارخانجات مورد حمله، در زمینه تولید محصولات اساسی و حیاتی برای کشور فعالیت میکنند و نقش مهمی در تامین نیازهای ضروری مردم ایفا میکنند، افزود: این خسارات، نه تنها بر معیشت کارگران و خانوادههایشان تاثیر مستقیم میگذارد، بلکه امنیت غذایی و صنعتی کشور را نیز به خطر میاندازد. متاسفانه در حمله اخیر تروریستی به واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی جی، ۱۵ کارگر به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.
امینی ضمن ابراز همدردی با خانوادههای شهدای کارگر این حادثه دلخراش، از تمامی مردم اصفهان خواست تا فردا در مراسم تشییع شهدای کارگر از ساعت ۱۵ در فلکه فیض اصفهان حضور یابند و با ابراز همبستگی، بار دیگر ایمان و اراده خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان دهند. مراسم تشییع شهدای کارگر فردا دوشنبه ساعت ۱۵ از فلکه فیض به سمت گلستان شهدا آغاز خواهد شد و انتظار میرود همه اقشار در این مراسم شرکت کنند و با شهدا تجدید بیعت کرده و دشمنان را ناامید کنند.
وی با تاکید بر لزوم هوشیاری و بصیرت در برابر توطئههای دشمنان، تصریح کرد: این شرایط، فرصتی است برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و تقویت وحدت و انسجام ملی. دشمنان تصور میکنند با این حملات میتوانند در اراده جامعه تولید و کارگری تاثیر بگذارند، اما سخت در اشتباه هستند. کارگران ایران با وجود تمام سختیها و چالشها، با تمام توان برای تولید و ساختن اقتصاد کشور تلاش میکنند و هیچگاه تسلیم توطئههای دشمنان نخواهند شد.
امینی با اشاره به تلاشهای بیوقفه کارگران در راستای تحقق رشد و شکوفایی اقتصادی، افزود: ما با اتکا به توان داخلی و با استفاده از ظرفیتهای موجود، به پیشرفت و توسعه کشور ادامه خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد هیچگونه دشمنی، مانع تحقق این هدف شود.
امینی در پایان سخنان خود با ابراز بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب، آیتالله خامنهای، تاکید کرد: کارگران ایران در کنار رهبر و نظام ایستادهاند و در برابر هرگونه تهدیدی، با تمام توان از انقلاب و کشور دفاع خواهند کرد. ما با تمام قوا در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور گام برخواهیم داشت و این حملات، تنها اراده ما را برای ساختن آیندهای بهتر برای ایران عزیز، راسختر خواهد کرد.