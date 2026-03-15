دستگیری ۳۶ نفر از عوامل وابسته و فریب خورده رژیم صیهونیستی و آمریکا در خوزستان

۳۶ نفر از عوامل وابسته و فریب خورده رژیم صیهونیستی و آمریکا در استان خوزستان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس استان، این متهمان که مرتبط با گروهک‌های تجزیه طلب، سلطنت طلب، جریانات تکفیری و نفاق در استان خوزستان در حال برنامه‌ریزی جهت اقدامات ضد امنیتی از شرایط جنگی و همراهی با دشمن صهیونی و استکبار جهانی بودند توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات انتظامی استان شناسایی و دستگیر شدند.

از این اشخاص که با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به عکس برداری و فیلمبرداری از مراکز حساس کرده و با شبکه معاند اینترنشنال مرتبط بودند سه قبضه اسلحه و ۴۵ فشنگ جنگی کشف شد.

اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک از سوی مردم به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ باعث جلوگیری از هرگونه اقدام مخرب علیه امنیت جامعه خواهد شد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل