دستگیری ۳۶ نفر از عوامل وابسته و فریب خورده رژیم صیهونیستی و آمریکا در خوزستان
۳۶ نفر از عوامل وابسته و فریب خورده رژیم صیهونیستی و آمریکا در استان خوزستان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس استان، این متهمان که مرتبط با گروهکهای تجزیه طلب، سلطنت طلب، جریانات تکفیری و نفاق در استان خوزستان در حال برنامهریزی جهت اقدامات ضد امنیتی از شرایط جنگی و همراهی با دشمن صهیونی و استکبار جهانی بودند توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات انتظامی استان شناسایی و دستگیر شدند.
از این اشخاص که با برنامهریزی قبلی اقدام به عکس برداری و فیلمبرداری از مراکز حساس کرده و با شبکه معاند اینترنشنال مرتبط بودند سه قبضه اسلحه و ۴۵ فشنگ جنگی کشف شد.
اطلاعرسانی سریع موارد مشکوک از سوی مردم به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ باعث جلوگیری از هرگونه اقدام مخرب علیه امنیت جامعه خواهد شد.