سرپرست اورژانس شهرستان ساوه خبر داد:
3 مصدوم؛ حاصل وقوع تصادف زنجیرهای اتوبان ساوه - تهران
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه به وقوع حادثه رانندگی زنجیرهای در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان اشاره کرده و گفت: وقوع تصادف زنجیرهای در اتوبان ساوه - تهران منجر به مصدومیت 3 سرنشین 2 خودرو شد.
به گزارش ایلنا، حمید ابرهدری به تشریح جزئیات خبر این حادثه رانندگی پرداخته و در این رابطه افزود: در پی اعلام وقوع تصادف زنجیرهای به وقت غروب امروز در اتوبان تهران، نرسیده به اتوبان الغدیر به سمت تهران به واحد دیسپچ اورژانس ساوه، بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس پرندک به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: این حادثه رانندگی با برخورد خودروهای پراید، نیسان، کوبیک و تیبا اتفاق افتاد که منجر به مصدومیت 3 سرنشین خودروها شد. مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات فوری پیشبیمارستانی و تثبیت وضعیت توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: ساعاتی پیش نیز واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در اتوبان ساوه - همدان منجر به مصدومیت 5 نفر شده بود. خوشبختانه هر 2 حادثه رانندگی مورد فوتی در پی نداشته است.