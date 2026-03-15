2 کشته و یک مصدوم؛ در تصادف محور خوگان - آشیانه در شهرستان خمین

به گزارش ایلنا، ابراهیم سلیمانی افزود: بر اساس گزارش اعلام شده در ساعت 16:07 امروز، به سامانه 125 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمین، این حادثه رانندگی به دلیل انحراف و برخورد یک دستگاه خودروی سواری آریزو با یک کامیون در محور خوگان - آشیانه، حدفاصل روستای شهابیه رخ داد.

وی به اقدامات اجرایی شده در این حادثه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: در پی اعلام این حادثه رانندگی، تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمین از 2 ایستگاه، در سریع‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محل حادثه و نجات سرنشینان خودرو انجام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمین به تعداد جان‌باختکان و مصدومان این حادثه رانندگی اشاره کرده و اظهار داشت: این حادثه رانندگی 2 فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت. مصدوم حادثه با همکاری عوامل پلیس و اورژانس برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی شهرستان خمین منتقل شد.

