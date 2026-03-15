اطلاعیه شماره ۱۴ اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی/

بازگشایی جاده قدیم تبریز- میانه و برقراری تردد در آن

کد خبر : 1762552
اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از بازگشایی جاده قدیم تبریز- میانه خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، پیرو اطلاعیه شماره ۱۲ صبح روز جاری (یکشنبه ۲۴ اسفندماه) مبنی بر تخریب یکی از پل های مسیر تبریز به میانه در  فاصله ۱۰ کیلومتر مانده به میانه توسط دشمن آمریکایی صهیونی، به استحضار شهروندان عزیز می رساند با همت و تلاش نیروهای امدادی و راهداری، بخش تخریب شده پل ترمیم شده و تردد از مسیر مذکور برقرار گردید.

انتهای پیام/
