تشکیل ۱۳۱۹ پرونده تأمین مالی در آذربایجان شرقی از محل تسهیلات ۷۰۰ همتی دولت

تشکیل ۱۳۱۹ پرونده تأمین مالی در آذربایجان شرقی از محل تسهیلات ۷۰۰ همتی دولت
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره اقدامات انجام شده در استان برای تامین مالی واحدهای تولیدی که در زنجیره تولید اثرگذار هستند؛ اعلام کرد: از محل بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت، ۱۳۱۹ پرونده برای صنایع مشمول، تشکیل شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صمت استان ؛ صابر پرنیان با بیان اینکه در حال حاضر همه فرآیندهای اقتصادی در استان روان و بهتر از گذشته در حال انجام است؛ گفت: گمرکات، به مراتب روان تر از گذشته عمل می کند.

وی با اعلام اینکه در تامین کالاهای اساسی و ملزومات و مواد اولیه کارخانه ها مشکلی نیست؛ گفت: بیش از سه برابر ذخیره سازی کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه روزانه در حال رصد گردش کالا هستیم، اطمینان داد: شهروندان در تامین کالاهای اساسی مشکلی نخواهند داشت.

پرنیان با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی نانوایی، قابلیت سه گانه سوز را دارند، اظهار کرد: جهش قیمتی قابل توجهی در کالا و خدمات نداریم.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ، همگی غیرنظامی هستند، گفت: این واحدها از سوی گروهی متشکل از کارشناسان استانداری و صمت مورد بازدید قرار گرفته و پرونده جبران خسارات تشکیل می شود.

اخبار مرتبط
