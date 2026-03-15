نظارت مستمر بر فروش با کالابرگ و برخورد قاطع با هرگونه تخلف

به گزارش ایلنا از البرز، حسین فلاح‌نژاد مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی البرز، روز یکشنبه ۲۴ اسفند با هدف نظارت بر روند توزیع و تأمین کالاهای اساسی از چندین فروشگاه زنجیره‌ای و واحدهای ارائه دهنده کالابرگ الکترونیکی البرز و کرج وشهرستان‌ها در ایام جنگ بصورت سرزده بازدید کرد.

فلاح نژاد در این بازدیدها با تأکید بر پایداری شبکه تأمین و توزیع استان، اظهار داشت: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده و هماهنگی‌های انجام شده با دستگاه‌های ذیربط، ذخایر کالاهای اساسی در انبارهای استان و فروشگاه‌های سطح شهرستان‌ها در وضعیت مطلوبی قرار دارد و هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه در این ایام جنگ وجود ندارد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی البرز با اشاره به این که اجرای طرح کالابرگ در البرز در شرایط جنگی به نحو مطلوبی مدیریت و انجام شده تا مردم بتوانند به راحتی خریدهای خود را انجام دهند، افزود: تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در طرح کالابرگ به میزان کافی در اختیار مراکز عرضه قرار گرفته است و شهروندان می‌توانند بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای نسبت به تأمین مایحتاج خود از طریق کالابرگ اقدام کنند وهیچ وقفه ای در این موضوع وجود ندارد.

وی همچنین بر نظارت مستمر بر فروشگاه‌ها و برخورد قاطع با هرگونه تخلف تأکید کرد و گفت: نظارت ها به صورت مداوم بر عملکرد فروشگاه‌ها متصل به طرح کالا برگ صورت می گیرد تا حقوق مصرف‌کنندگان تضییع نشود و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با فروشندگان متخلف برخورد قاطع خواهد شد و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

فلاح نژاد با اشاره به اینکه ۱۲ هزار فروشگاه متصل به طرح کالابرگ در البرز هستند در این بازدیدها تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم، فروشگاه‌ها بیش از پیش با مردم همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه شارژ کالابرگ خانوارها هم همچنان پابرجا است، گفت: خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آنها صفر تا ۲ است از ۱۵ اسفند خرید خود را انجام دادند و شارژ کالابرگ برای رقم انتهایی کدملی ۳ تا ۶ هم در تاریخ ۲۰ اسفند واریز گردید و مابقی کد ملی با رقم انتهایی ۷ تا ۹ نیز از ۲۵ اسفندماه قابل ‌استفاده است‌ همچنین در صورتی که اعتبار اسفندماه به‌طور کامل استفاده نشود، مانده به ماه‌ بعد منتقل خواهد ‌شد و تا پایان فروردین ماه معتبر است.

فلاح نژاد با اشاره به اینکه طرح سبد غذایی رایگان نیز برای کودکان دارای سوءتغذیه با توجه به اعلام وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می شود، گفت: بنا به اعلام وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی کالابرگ کودکان دارای سوءتغذیه به مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های یک تا ۵ و همچنین مبلغ ۸۰۰ هزار تومان برای دهک‌های ۶ تا ۸ فعال شده است وخانواده های مشمول طرح کودکان دارای سو تغذیه در بستر کالابرگ الکترونیکی می‌توانند ۱۶ قلم کالای مورد نیاز کودکان از جمله پروتئین، لبنیات، حبوبات وغیره را خرید کنند.

مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به شرایط خاص و حساس کشور، بر اهمیت اجرای دقیق و بی‌نقص طرح کالابرگ الکترونیکی تاکید کرد و اظهار داشت: در این شرایط، وظیفه ما سنگین‌تر و مسئولیت‌مان در قبال مردم عزیز استان و کشور دوچندان است.

