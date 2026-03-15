ارائه رایگان خدمات مهندسی به ساختمان های آسیب دیده از جنگ در آذربایجان غربی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانغربی از ارائه رایگان خدمات مهندسی به ساختمانهای آسیبدیده از جنگ خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیرحسین مرادزاده، در گفت و گو با خبرنگاران، از ارائه رایگان خدمات مهندسی و بازرسی گاز برای ساختمانهای آسیبدیده از جنگ رمضان خبر داد. ️
وی با بیان اینکه این خدمات بدون دریافت هیچگونه هزینهای ارائه میشود، گفت: در پی خسارات واردشده به برخی واحدهای مسکونی، مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در اقدامی داوطلبانه، بررسیهای فنی و ایمنی ساختمانها را انجام میدهند تا شرایط ایمن برای ساکنان فراهم شود.
️مرادزاده افزود: خدمات ارائهشده شامل ارائه خدمات مهندسی، ارزیابی و ارائه مشاورههای تخصصی برای ساختمان های آسیب دیده و بازرسی و کنترل تأسیسات گاز بهصورت کاملاً رایگان است که با هدف جلوگیری از حوادث ثانویه و حفظ جان شهروندان انجام میشود.