ارائه رایگان خدمات مهندسی به ساختمان های آسیب دیده از جنگ در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیرحسین مرادزاده، در گفت و گو با خبرنگاران، از ارائه رایگان خدمات مهندسی و بازرسی گاز برای ساختمان‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان خبر داد. ️

وی با بیان اینکه این خدمات بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای ارائه می‌شود، گفت: در پی خسارات واردشده به برخی واحدهای مسکونی، مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در اقدامی داوطلبانه، بررسی‌های فنی و ایمنی ساختمان‌ها را انجام می‌دهند تا شرایط ایمن برای ساکنان فراهم شود.

️مرادزاده افزود: خدمات ارائه‌شده شامل ارائه خدمات مهندسی، ارزیابی و ارائه مشاوره‌های تخصصی برای ساختمان های آسیب دیده و بازرسی و کنترل تأسیسات گاز به‌صورت کاملاً رایگان است که با هدف جلوگیری از حوادث ثانویه و حفظ جان شهروندان انجام می‌شود.

