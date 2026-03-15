به گزارش ایلنا در قزوین، علی اصغر عسگری در این خصوص اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر یک تقسیم کار هوشمندانه بین نیروهای امنیتی، نظامی و مردم عزیز صورت گرفته و میدان با نیروهای سلحشور نظامی، خیابان با مردم بصیر، آگاه و زمان‌شناس و امنیت هم با دستگاه‌های قضایی، امنیتی، انتظامی و بسیج است.

وی ادامه داد: چون در شرایط جنگی هستیم همه اصرار داریم که وظایف خودمان را به بهترین وجه ممکن انجام دهیم، بنابراین در حوزه امنیت هم روش کار متمایز از گذشته است و طبیعتا نوع برخورد ها قاطع تر و بازدارنده تر و بعضی اوقات پشیمان کننده خواهد بود.

عسگری افزود: بنابراین روی سخن من اول خطاب به خانواده‌های عزیز است، چون که در این روزها به ویژه شب چهارشنبه آخر سال با توجه به دستگیری تعدادی از عوامل مرتبط با معاندین خارج از کشور و کشف مقادیر قابل توجهی مواد محترقه که قصد اقدامات ضد امنیتی در سطح استان داشتند، لازم است امسال بیشتر از سال های قبل مراقب فرزندان و عزیزان خودشان باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: خانواده‌ها نباید اجازه انجام رفتار‌های پر خطر چه در منزل یا کوچه و خیابان را به فرزندان خود بدهند، چون در قانون جدید برای تهیه و نگهداری و استفاده از مواد محترقه مجازات سنگین پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: این افراد علاوه بر مخاطرات جانی که برای خودشان و بقیه شهروندان ایجاد می‌کنند، ممکن است با باز شدن پایشان به زندان یا کانون اصلاح و تربیت، آینده آنها هم به خاطر یک لحظه غفلت نابود شود.

عسگری خطاب به خانواده ها گفت: ممکن است فرزندان آنها به اقتضای سن، هیجانات نوجوانی و جوانی درک صحیحی از خطرات این اقدامات نداشته باشند و معمولا مواجهه اصلی ما بعد از هر اتفاقی اعم از دستگیری یا حوادث ناگواری که برای بچه ها اتفاق می افتد و متأسفانه بسیار ناخوشایند هم است با خانواده هاست و همیشه آرزو می کنند که ای کاش زمان به عقب بر می گشت و به هر ترتیب شده مراقبت بیشتری از فرزندان خودشان می کردند تا این حوادث ناگوار برای آنها اتفاق نمی افتاد.

وی با بیان اینکه هشدار دوم من خطاب به نوجوان و جوانان عزیز است، گفت: جنس و ماهیت رفتارهای پر خطر همانطور که اسمش مشخص است، طوری است که جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد و اولین اشتباه آخرین اشتباه خواهد بود و یک عمر پشیمانی به دنبال خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین افزود: برای اینکه دچار این پشیمانی نشوید فقط یک کار انجام دهید و آن اینکه فقط یک لحظه هیجانات و تحریک های هم سن و سال‌ها و جو روانی را کنار بگذارید و فقط خودتان به سود یا لذتی که قرار است به خاطر استفاده از مواد محترقه به دست بیاورید و احتمال ضرر غیر قابل جبران برای خودتان یا خانواده تان یا همشهری یا هم وطنانتان و یا احتمال دستگیری و تشکیل پرونده قضایی و بازداشت و زندان را کنار هم قرار بدهید، ببینید فکر شما کدام راه را به شما نشان می دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اما به هر حال بر اساس دستورالعملی که به دادستان‌ها و مقامات‌ قضایی سراسر استان ابلاغ شده قرار بر این است که متهمین دستگیر شده به واسطه جرائم مرتبط با چهار شنبه آخر سال بر اساس شرایط جنگی تحت تعقیب قرار بگیرند و حداقل تا پایان خرداد ماه سال آینده در بازداشت موقت باشند و آزاد نشوند.

