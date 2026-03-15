آغاز بارش برف و باران در برخی از محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری

رییس مرکز مدیریت راه‌های چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس گزارش دوربین‌های نظارت تصویری، در حال حاضر محورهای مواصلاتی استان شاهد بارش‌های جوی است.

به گزارش ایلنا، لاله اشرفی اظهارداشت: بر اساس گزارش دوربین‌های نظارت تصویری، در حال حاضر محورهای مواصلاتی استان شاهد بارش‌های جوی است همچنین در گردنه‌های شاه منصوری و چری بارش خفیف برف مشاهده می‌شود.

وی افزود: همچنین محورهای ناغان-کارون ۴ (بره مرده)، گهرو - ناغان (سولقان)، شهرکرد- اردل (سه راهی جونقان)، چلگرد- فارسان (سه راهی میهه) و لردگان-ایذه (بیدله) و شهرکرد- شلمزار (گردنه شلمزار) تحت تاثیر بارش باران قرار گرفته‌اند.

اشرفی تاکید کرد: از رانندگان گرامی تقاضا می‌شود با توجه به شرایط جوی، با احتیاط رانندگی کرده و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل