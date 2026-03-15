آغاز بارش برف و باران در برخی از محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری

به گزارش ایلنا، لاله اشرفی اظهارداشت: بر اساس گزارش دوربین‌های نظارت تصویری، در حال حاضر محورهای مواصلاتی استان شاهد بارش‌های جوی است همچنین در گردنه‌های شاه منصوری و چری بارش خفیف برف مشاهده می‌شود.

وی افزود: همچنین محورهای ناغان-کارون ۴ (بره مرده)، گهرو - ناغان (سولقان)، شهرکرد- اردل (سه راهی جونقان)، چلگرد- فارسان (سه راهی میهه) و لردگان-ایذه (بیدله) و شهرکرد- شلمزار (گردنه شلمزار) تحت تاثیر بارش باران قرار گرفته‌اند.

اشرفی تاکید کرد: از رانندگان گرامی تقاضا می‌شود با توجه به شرایط جوی، با احتیاط رانندگی کرده و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

