آیین تشییع پیکر ۴شهید فردا در شیراز برگزار می شود

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس از برگزاری آیین تشییع پیکر ۴تن از شهدای اخیر در شهر شیراز خبر داد و از مردم برای حضور باشکوه در این مراسم دعوت کرد.

به گزارش ایلنا، سردار بیانی اعلام کرد: آیین تشییع پیکر چهار تن از شهدای اخیر، فردا دوشنبه ساعت ۹ صبح در شهر شیراز برگزار خواهد شد.  

وی با بیان اینکه این مراسم از آستان مقدس سید علاءالدین حسین (ع) برگزار می‌شود، اظهار داشت: مردم مؤمن و انقلابی شیراز همواره با حضور پرشور خود در آیین‌های تشییع شهدا، وفاداری‌شان به آرمان‌های انقلاب و شهدا را نشان داده‌اند و انتظار می‌رود فردا نیز شاهد حضور گسترده مردم باشیم.  

مدیرکل بنیاد شهید فارس در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم، از عموم شهروندان دعوت کرد با حضور در این مراسم، پیکر مطهر شهدای عزیز را تا آرامگاه ابدی بدرقه کنند.

 

