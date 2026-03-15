سرپرست اورژانس شهرستان ساوه خبر داد:

5 مصدوم؛ واژگونی پراید در اتوبان ساوه - همدان حادثه‌ساز شد

5 مصدوم؛ واژگونی پراید در اتوبان ساوه - همدان حادثه‌ساز شد
سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در اتوبان ساوه - همدان منجر به مصدومیت 5 نفر شد.

به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری افزود: این حادثه رانندگی در 15 کیلومتر بعد از عوارضی سیلیجرد به سمت همدان رخ داد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس سیلیجرد و شهر صنعتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: تمامی مصدومان این حادثه رانندگی پس از انجام اقدامات فوری پیش‌بیمارستانی و تثبیت وضعیت توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.

