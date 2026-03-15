دادستان مرکز استان هشدار داد:
برخورد قاطع و قانونی با برهم زنندگان امنیت عمومی در آستانه چهارشنبهسوری
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با صدور دستوری صریح به ضابطان قضایی و دستگاههای امنیتی، گفت: برخورد قاطع و بدون اغماض با خرید، فروش و توزیع هرگونه مواد آتشزا و محترقه در آستانه چهارشنبهسوری ضروری است و مورد تأکید قرار دارد.
به گزارش ایلنا، حجتالله درودگر افزود: صیانت از آرامش روانی و سلامت جسمی شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است. در این راستا با هرگونه اقدامی که ثبات روانی و آرامش خاطر شهروندان را به خطر بیاندازد، برخوردهای قاطع، قانونی و قضایی خواهد شد.
وی بر ضرورت شرایط خاص و حساس کنونی و همچنین وضعیت جنگی حاکم بر کشور تأکید کرده و ادامه داد: در مقطع کنونی حفظ انسجام ملی و آرامش فضای عمومی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و باید تمامی تلاشها در این حوزه بکار گرفته شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی اظهار داشت: ایجاد هرگونه رعب و وحشت یا سلب آسایش مردم تحت عنوان سنتهای محلی، نه تنها جرم مشهود، بلکه اقدامی در جهت اخلال امنیت ملی تلقی شده و با قاطعیت مضاعف در این زمینه ورود خواهد شد.
درودگر به تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مواد محترقه خطرناک و منفجره با جدیت هشدار داده و تصریح کرد: واحدهای صنفی که اقدام به فروش مواد اولیه برای ساخت پرتابههای خطرناک کنند یا اماکنی که به انبار این مواد تبدیل شوند، بلافاصله پلمب خواهند شد.
وی به دیگر موارد قانونی در راستای برخورد با متخلفان اشاره کرده و بیان داشت: خودروهایی که در شب چهارشنبهسوری اقدام به راهبندان، آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت یا حمل مواد محترقه کنند، تا پایان تعطیلات نوروز در توقیف پلیس باقی خواهند ماند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تأکید کرد: نهادهای اطلاعاتی و انتظامی بر تحرکات مخلان نظم اشراف کامل دارند. دستگاه قضایی با افرادی که با سوءاستفاده از شرایط، قصد برهم زدن نظم عمومی و ایجاد ناامنی را داشته باشند، مدارا نخواهد کرد.
درودگر ابراز داشت: پروندههای مربوط به جرایم چهارشنبهسوری در شعب ویژه و خارج از نوبت رسیدگی میشود تا بازدارندگی لازم ایجاد شود. از والدین انتظار میرودن ظارت بیشتری بر رفتار فرزندان خود داشته باشند تا درگیر حوادث ناگوار یا پروندههای قضایی نشوند.
وی بر ضرورت همراهی مردم در حفظ نظم و امنیت عمومی تأکید داشته و اضافه کرد: حفظ امنیت محلهمحور و پیشگیری از رفتارهای پرخطر، وظیفهای همگانی است و در این راستا همکاری صمیمانه شهروندان با خادمان خود در نیروهای فراجا و پلیس را میطلبد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: دستگاه قضایی وظیفه ذاتی خود میداند که از حق آرامش مردم دفاع کند. لذا هرگونه تجمع غیرقانونی، تخریب اموال عمومی و استفاده از مواد منفجره که موجب هراس شود، با پاسخ قاطع قانون مواجه خواهد شد.