ترخیص 65 نفر از مجروحان حمله دشمن به مجتمع مسکونی اراک

به گزارش ایلنا، جواد نظری افزود: از مجموع مجروحان، 44 نفر مرد و 31 نفر زن بوده‌اند و میانگین سنی این افراد حدود 28 سال گزارش شده است. خوشبختانه هیچ مورد جدیدی از فوتی‌ یا بستری‌ مرتبط با این حادثه تاکنون گزارش نشده و سه نفر از جان‌باختگان مربوط به لحظه نخست حادثه بوده‌اند.

وی ادامه داد: تمامی همشهریان و همراهان بیمار با اعتماد کامل به نیروهای درمانی در فرایند درمان بیماران بستری، از حضور در بیمارستان‌ها پرهیز کنند. چرا که حضور بی‌دلیل همراهان و شلوغی بیمارستان، خدمت‌رسانی به بیماران را با وقفه مواجه می‌کند و شرایط کنترل بیمارستان را سخت‌تر می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر شرایط درمان تحت کنترل است و هر جا که توسط دشمن مورد حمله قرار گرفته است، بلافاصله نیروهای فوریت و امدادی از جمله اورژانس حضور پیدا می‌کنند و امداد و نجات تا انتقال مصدومان به بیمارستان به سرعت صورت می‌گیرد.

نظری تصریح کرد: پیگیری وضعیت مجروحان جنگ، داروهای مورد نیاز، تأمین تخت‌های اضافی بیمارستانی و کلینیک و بیمارستان صحرایی برای مواقع بحرانی، تأمین سُرُم و تأمین تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی در دستور کار دانشگاه قرار دارد و در آماده‌باش کامل برای تمامی شرایط بحرانی هستیم.

وی بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد و آنچه از سوی مقامات رسمی کشور گفته می‌شود ملاک کار است. استفاده از نیروهای جهادی در حوزه سلامت، از طریق فراخوان برای جذب نیروهای داوطلب مورد توجه قرار دارد تا در مواقع ضروری به کادر درمان کمک کنند.

