آغاز طرح توزیع میوه نوروزی از فردا در فارس/ اعلام قیمت سیب و پرتقال
مدیر تعاون روستایی فارس از آغاز توزیع میوه ایام پایانی سال در استان با قیمت مصوب از فردا دوشنبه خبر داد.

به گزارش ایلنا، احمد احمدی‌زاده  از آغاز طرح توزیع میوه ویژه ایام پایانی سال از فردا دوشنبه بیست و پنجم اسفندماه در استان خبر داد و اظهار کرد: در قالب برنامه تنظیم بازار، ٤٠ روستا بازار در سطح استان و ٢٠ تا ٢۵ غرفه موقت در شیراز برای عرضه میوه شب عید در نقاط مختلف در نظر گرفته شده است.

وی افزود: طرح توزیع میوه نوروزی تا پایان ایام تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.

‌سرپرست تعاون روستایی استان فارس با اشاره به مصوبات ستاد تنظیم بازار استان گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، قیمت هر کیلوگرم سیب زرد و قرمز١١٦ هزارتومان، پرتقال تامسون ۵٨ هزارتومان و پرتقال والنسیا ١٠۵ هزارتومان تعیین و به تصویب رسید ودر مراکز رسمی توزیع عرضه می‌شود.

‌احمدی‌زاده هدف از اجرای این طرح را کمک به تنظیم بازار و تامین میوه مورد نیاز شهروندان در آستانه نوروز عنوان کرد و افزود: عرضه میوه با قیمت مصوب و کمتر از نرخ روز بازار، در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار شب عید انجام می‌شود.

‌وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته تعاون روستایی در تامین و توزیع میوه شب عید اظهار داشت: این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه تعاونی روستایی و همکاری اصناف، تلاش کرده است تا میوه مورد نیاز مردم به‌موقع و با‌کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.

‌سرپرست تعاون روستایی فارس در پایان تاکید کرد: شهروندان می‌توانند برای خرید میوه شب عید با قیمت مصوب به غرفه‌ها و مراکز رسمی توزیع که توسط تعاون روستایی در سطح استان تعیین شده است مراجعه کنند.

