آغاز طرح توزیع میوه نوروزی از فردا در فارس/ اعلام قیمت سیب و پرتقال

به گزارش ایلنا، احمد احمدی‌زاده از آغاز طرح توزیع میوه ویژه ایام پایانی سال از فردا دوشنبه بیست و پنجم اسفندماه در استان خبر داد و اظهار کرد: در قالب برنامه تنظیم بازار، ٤٠ روستا بازار در سطح استان و ٢٠ تا ٢۵ غرفه موقت در شیراز برای عرضه میوه شب عید در نقاط مختلف در نظر گرفته شده است.

وی افزود: طرح توزیع میوه نوروزی تا پایان ایام تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.

‌سرپرست تعاون روستایی استان فارس با اشاره به مصوبات ستاد تنظیم بازار استان گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، قیمت هر کیلوگرم سیب زرد و قرمز١١٦ هزارتومان، پرتقال تامسون ۵٨ هزارتومان و پرتقال والنسیا ١٠۵ هزارتومان تعیین و به تصویب رسید ودر مراکز رسمی توزیع عرضه می‌شود.

‌احمدی‌زاده هدف از اجرای این طرح را کمک به تنظیم بازار و تامین میوه مورد نیاز شهروندان در آستانه نوروز عنوان کرد و افزود: عرضه میوه با قیمت مصوب و کمتر از نرخ روز بازار، در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار شب عید انجام می‌شود.

‌وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته تعاون روستایی در تامین و توزیع میوه شب عید اظهار داشت: این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه تعاونی روستایی و همکاری اصناف، تلاش کرده است تا میوه مورد نیاز مردم به‌موقع و با‌کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.

‌سرپرست تعاون روستایی فارس در پایان تاکید کرد: شهروندان می‌توانند برای خرید میوه شب عید با قیمت مصوب به غرفه‌ها و مراکز رسمی توزیع که توسط تعاون روستایی در سطح استان تعیین شده است مراجعه کنند.

