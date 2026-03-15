به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی با اشاره به شرایط حساس کشور و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، بر ضرورت حفظ امنیت و آرامش داخلی تأکید کرد و افزود: در چنین موقعیتی، برگزاری هر گونه مراسم پرخطر یا استفاده از مواد محترقه در شب چهارشنبه‌سوری، اقدامی غیرمسئولانه و فاقد وجاهت قانونی است، لذا دستگاه قضایی استان با هر فرد یا گروهی که نظم عمومی را بر هم زند یا موجبات ناامنی و خسارت را فراهم کند، مطابق قانون و با قاطعیت کامل برخورد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: صداهای ناهنجار ناشی از ترقه بازی باعث رعب و وحشت مردم می‌شود و خانواده‌ها باید مراقب کودکان خود باشند و از این رفتارها جلوگیری کنند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: تمامی ضابطین قضایی اعم از نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی موظفند به‌صورت آماده‌باش کامل، با هرگونه هنجارشکنی، بی‌نظمی، رفتار تحریک‌آمیز و اقدام مشکوک در سطح شهرها برخورد قانونی و بازدارنده انجام دهند.

کریمی ضمن هشدار نسبت به افزایش آسیب‌های جسمی ناشی از استفاده از مواد محترقه، یادآور شد: در شرایطی که بیمارستان‌ها و کادر درمان کشور درگیر امدادرسانی به مجروحان هستند، هر رفتار سهل‌انگارانه می‌تواند هزینه‌های سنگین جانی و مالی بر جامعه تحمیل کند.

وی اظهار کرد: دستگاه قضایی، امنیت مردم و ثبات اجتماعی را خط قرمز خود می‌داند و اجازه نخواهد داد هیچ‌کس با سوءاستفاده از آیین‌ها یا احساسات عمومی، بستری برای ناامنی، آشوب یا قانون‌گریزی ایجاد کند.

