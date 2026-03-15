اتمام مرحله استانی شناسایی و انتخاب معلمان نمونه در فارس

دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم استان فارس افزود: مرحله اول فرآیند شناسایی و انتخاب معلمان نمونه که با استقبال خوب فرهنگیان همراه بود در بهمن ماه به پایان رسید.

وی گفت: بخش دوم فرآیند شناسایی و انتخاب معلمان نمونه که مرحله استانی است، با ارزیابی از ۱۸۶ نفر معلمان برتر معرفی شده مرحله شهرستانی که از طریق سامانه وزارتی اعلام شده بود از ۱۷ اسفند ماه آغاز و امروز به پایان رسید.

حق‌شناس تصریح کرد: از مجموع ۱۸۶ معلم برگزیده این مرحله، تعداد۸۶ نفر در دوره ابتدایی، ۴۰ نفر در دوره متوسطه اول و ۶۰ نفر نیز در دوره دوم متوسطه قرار دارند.

دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم استان فارس ادامه داد: فرآیند شناسایی و انتخاب معلمان نمونه معرفی شده به مرحله دوم، ابتدا در نهم اسفندماه آغاز اما با شروع جنگ رمضان این روند به صورت حضوری متوقف و در نهایت با تصمیم وزارتخانه از ۱۷ اسفند ماه در فضای مجازی و به صورت برخط آغاز شد.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس گفت: به زودی نتایج این مرحله برای اعلام به ذینفعان از طریق سامانه الکترونیکی، به وزارتخانه ارسال می‌شود.

وی بیان کرد: بخش اول مرحله استانی فرآیند شناسایی و انتخاب معلمان نمونه که شامل مدیران، معاونان، مراقبین سلامت، مربیان امور تربیتی و مشاوران می‌شد در بهمن پایان یافته بود.