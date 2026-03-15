اجرای برنامه های هنری و فرهنگی بسیج هنرمندان فارس در ایام جنگ
رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان فارس از اجرای مجموعهای از برنامههای هنری، فرهنگی و رسانهای در سطح استان همزمان با ایام «جنگ تحمیلی رمضان» خبر داد و گفت: هنرمندان استان فارس با تولید آثار هنری، برگزاری رویدادهای فرهنگی و حضور میدانی، ضمن محکومیت این جنگ، جلوهای از همبستگی و تعهد جامعه هنری به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.
به گزارش ایلنا، سید مصطفی موسوی با اعلام برنامههای اجرایی این سازمان اظهار داشت: در راستای تبیین حماسه مقاومت و نقشآفرینی جامعه هنری، مجموعهای از برنامههای متنوع هنری، فرهنگی و رسانهای در سطح استان برنامهریزی و اجرا خواهد شد.
وی افزود: از جمله این برنامهها برپایی موکب هنری و ایستگاه صلواتی به مدت ۱۰ روز از تاریخ ۱۳ تا ۲۲ اسفندماه در خیابان جانبازان شیراز است که با اجرای زنده خوشنویسی، نقاشی، دیوارنگاری تعاملی روی بنر، پشتنویسی خودروها، اهدای پرچم جمهوری اسلامی ایران و توزیع چای و خرما برای عموم مردم همراه خواهد بود.
موسوی همچنین از اجرای پویش مردمی «سرو ایران» خبر داد و گفت: در این برنامه با حضور هنرمندان و سایر اقشار جامعه، ۸۶ اصله نهال به مناسبت هشتاد و ششمین سالروز تولد امام شهید، امام خامنهای کاشته خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان فارس ادامه داد: در بخش رسانهای نیز تیم رسانهای مشترکی با همکاری مرکز آفرینشهای هنری تشکیل شده است تا به مستندسازی رویدادهای مرتبط با جنگ تحمیلی رمضان بپردازد.
وی با اشاره به برنامههای شهرستانی افزود: اجتماع بزرگ هنرمندان شهرستان لارستان در سوگ شهادت امام خامنهای با اجرای گروه سرود «مصباح الهدی» کانون بسیج هنرمندان لارستان برگزار خواهد شد. همچنین تولید کلیپ «ایران» با صدای سجاد ایزدپناه و نماهنگ «آغاز این پیکار» از دیگر تولیدات هنری این شهرستان است.
موسوی خاطرنشان کرد: طراحی پوسترهای هنری با بهرهگیری از هوش مصنوعی از سوی سازمان بسیج هنرمندان فارس انجام میشود و در ادامه نیز برنامه بیعت اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان فارس با امام امت آیتالله سید مجتبی خامنهای و محکومیت جنگ تحمیلی رمضان برگزار خواهد شد.
وی برگزاری نمایشگاه عکس «روایت قرن» با محوریت سفری مستند به یکصد سال تاریخ قوای نظامی ایران در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس را از دیگر برنامهها برشمرد و گفت: در بخش ادبی نیز ۴۰ نفر از شاعران برجسته استان فارس اشعار حماسی سروده و آثار آنان در فضای مجازی منتشر خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان فارس در پایان تأکید کرد: جامعه هنری استان فارس همواره در بزنگاههای تاریخی در کنار مردم و انقلاب اسلامی ایستاده و با زبان هنر، پیام مقاومت، وحدت و ایستادگی ملت ایران را به جامعه منتقل کرده است.