870 خیر جدید در طرح اکرام ایتام کمیته امداد قزوین ثبت نام کردند

به گزارش ایلنا در قزوین، ناصر ظاهری از ثبت نام تعداد 870 خیر جدید در طرح اکرام ایتام کمیته امداد استان قزوین در ماه مبارک رمضان خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین ضمن تسلیت شهادت رهبر امت اسلامی و جمعی از هموطنان عزیزمان در حمله وحشیانه آمریکایی–صهیونیستی به میهن اسلامی اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین نیز در ایام ماه مبارک رمضان سعی در انجام دقیق و به موقع وظایف سازمانی خود در رفع نیازهای خانواده های ولی نعمت خود کرده است.

وی بیان کرد: در ماه مبارک رمضان به ویژه شبهای قدر پایگاه های کمیته امداد در محل برگزاری مراسم شب قدر پذیرای روزه داران بود و ثبت نام طرح اکرام با استقبال خیرین انجام شد.

ظاهری تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان تعداد 870 حامی جدید به جمع حامیان طرح اکرام اضافه شدند که این حامیان حمایت 1905 فرزند را برعهده گرفتند.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین یادآورشد: هم اکنون در استان قزوین با بیش از 42 هزار حامی از 11 هزار و پانصد فرزند یتیم و محسنین حمایت می شود و این حامیان و خیرین گرانقدر در ماه رمضان امسال مبلغ 70 میلیارد ریال به حساب فرزندان تحت حمایت خود واریز کرده اند.

ظاهری گفت: مردم استان می توانند از طریق سامانه ekram.emdad.ir در طرح اکرام ایتام مشارکت کرده و حمایت از فرزندان ایتام و محسنین را برعهده بگیرند.