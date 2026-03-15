به گزارش ایلنا از گلستان، سیدمهدی مهیائی در جلسه کمیسیون ایمنی حمل ونقل استان افزود:سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی جاده‌های کشور جان خود را از دست می‌دهند که این آمار نگران‌کننده نیازمند اقدام فوری و هماهنگ همه دستگاه‌های مسئول است.

وی تأکید کرد: با بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای فرهنگ رانندگی می‌توان این آمار را بطور چشمگیری کاهش داد.

مهیائی ضعف در سه بخش خودرو، جاده و امدادرسانی را از مهمترین عوامل در بالا بودن تلفات جاده‌ای دانست و گفت: با رفع این ضعف‌ها می‌توان تا ۴۰درصد تلفات جاده‌ای را کاهش داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همچنین از برگزاری نشست های زودتر از موعد مقرر کارگروه تسهیلات سفر خبر داد و گفت: امسال باتوجه به شرایط خاص کشور و آمادگی استان برای پذیرایی از هموطنان، شایسته است دستگاه‌های ذیربط تمام تلاش و توان خود را برای این مهم بکار گیرند.

در ادامه پلیس راه و راهداری گزارشی از فعالیت خود را ارائه کردند و مقرر گردید در نشست آتی کمیسیون طی هفته اول فروردین ۱۴۰۵، دستگاه‌ها گزارشی از روند پیشرفت و تحقق مصوبات ارائه کنند.

