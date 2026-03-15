صادرات یک میلیارد و 281 میلیون دلاری کالا از استان مرکزی

به گزارش ایلنا، روح‌اله غلامی افزود: افغانستان با 251 میلیون دلار، عراق 243 میلیون دلار، پاکستان 234 میلیون دلار، ترکیه 208 میلیون دلار و امارات با 76 میلیون دلار 5 کشور نخست مقصد کالاهای صادراتی استان مرکزی بوده‌اند.

وی به کالاهای صادر شده از استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: سوخت جت، انواع هیدروکربن‌ها، انواع روغن‌های صنعتی، گاز مایع، عایق رطوبتی، انواع ماهیان زینتی و کفش ورزشی از جمله کالاهای صادراتی از این استان بوده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی به واحدهای فعال در حوزه صادرات استان اشاره کرده و اظهار داشت: بیش از 3100 واحد تولیدی و صنعتی در نقاط مختلف این استان فعالیت می‌کنند که از این تعداد 650 واحد کالاهای صادراتی تولید می‌کنند.

انتهای پیام/