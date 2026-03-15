خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل گمرکات استان خبر داد:

صادرات یک میلیارد و 281 میلیون دلاری کالا از استان مرکزی

کد خبر : 1762443
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه یک میلیون و 719 تن کالا از این استان به نقاط مختلف جهان صادر شد. ارزش این میزان کالای صادر شده از استان مرکزی یک میلیارد و 281 میلیون دلار است.

به گزارش ایلنا، روح‌اله غلامی افزود: افغانستان با 251 میلیون دلار، عراق 243 میلیون دلار، پاکستان 234 میلیون دلار، ترکیه 208 میلیون دلار و امارات با 76 میلیون دلار 5 کشور نخست مقصد کالاهای صادراتی استان مرکزی بوده‌اند.

وی به کالاهای صادر شده از استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: سوخت جت، انواع هیدروکربن‌ها، انواع روغن‌های صنعتی، گاز مایع، عایق رطوبتی، انواع ماهیان زینتی و کفش ورزشی از جمله کالاهای صادراتی از این استان بوده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی به واحدهای فعال در حوزه صادرات استان اشاره کرده و اظهار داشت: بیش از 3100 واحد تولیدی و صنعتی در نقاط مختلف این استان فعالیت می‌کنند که از این تعداد 650 واحد کالاهای صادراتی تولید می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل