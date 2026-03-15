نوجوان جهرمی جان سه بیمار را نجات داد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم از اهدای اعضای بدن نوجوان ۱۴ ساله این شهرستان خبر داد که پس از سانحه تصادف و با رضایت خانواده ایثارگرش، به سه بیمار نیازمند حیاتی دوباره بخشید.
به گزارش ایلنا، حسین حکیم الهی یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در اقدامی خداپسندانه، اعضای بدن امیرعباس حسنزاده، نوجوان ۱۴ ساله اهل جهرم، که پس از سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی به سه بیمار نیازمند اهدا شد.
وی با بیان جزئیات این حادثه افزود: امیرعباس حسنزاده، در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ بر اثر سانحه تصادف در بیمارستان پیمانیه جهرم بستری شد و متاسفانه با وجود تلاش کادر درمان، دچار مرگ مغزی گردید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم تصریح کرد: این نوجوان پس از دریافت مراقبتهای ویژه در بخش آیسییو، توسط جراح اعزامی از شیراز و تیم اتاق عمل بیمارستان پیمانیه تحت عمل برداشت عضو قرار گرفت.
وی ادامه داد: اعضای برداشتشده به شیراز منتقل و در اتاق عمل بیمارستان بوعلی به بیماران نیازمند پیوند زده شد.
حکیم الهی ضمن تسلیت به خانواده داغدار مرحوم حسنزاده و طلب غفران الهی برای آن عزیز، از اقدام انساندوستانه و ایثارگرانه این خانواده صبور قدردانی نمود و بر ارزش والای اهدای عضو در نجات جان همنوعان تاکید کرد.
سهیلا سامانی، کوردیناتور واحد فراهمآوری اعضای پیوند دانشگاه علومپزشکی جهرم نیز در این خصوص گفت: کبد این نوجوان به آقایی ۲۸ ساله از تهران، یک کلیه وی به نوجوان ۱۴ ساله از خوزستان و کلیه دیگر مرحوم به آقایی ۳۵ ساله از گراش اهدا و پیوند شد.