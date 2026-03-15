به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی، علیرضا معتمدنیا امروز شنبه اظهار کرد: در پی خسارات وارد شده به برخی ساختمان‌های مسکونی در جریان حملات اخیر، کارگروه مشترکی با حضور اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، بنیاد مسکن، فرمانداری تبریز و شهرداری این شهر تشکیل شده است.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تیم‌های فنی و مهندسی برای بررسی و ارزیابی میزان خسارات وارده به ساختمان‌ها در مناطق آسیب‌دیده مستقر شده‌اند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی ادامه داد: خدمات مهندسی مربوط به ساختمان‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان به‌صورت داوطلبانه و رایگان از سوی مهندسان عضو سازمان ارائه می‌شود و این سازمان آمادگی دارد خدمات تخصصی و مشاوره‌ای لازم را در اختیار شهروندان آسیب‌دیده قرار دهد.

معتمدنیا همچنین از تمدید اعتبار پروانه‌های اشتغال مهندسان حقیقی و حقوقی خبر داد و گفت: اعتبار تمامی پروانه‌های اشتغال به کار که در سال ۱۴۰۴ منقضی می‌شود، بدون نیاز به ارائه گواهی مالیاتی و به‌صورت خودکار تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی اضافه کرد: همچنین با مصوبه هیئت‌مدیره سازمان، امکان استفاده از ظرفیت طراحی و آزمایشگاه مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز تا پایان اردیبهشت سال آینده تمدید شده و اعضای سازمان می‌توانند تا تاریخ یاد شده نسبت به ثبت ظرفیت طراحی و آزمایشگاه پرونده‌های خود اقدام کنند.

