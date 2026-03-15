خدمات مهندسی رایگان به ساختمانهای آسیبدیده از جنگ در آذربایجان شرقی ارائه میشود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی از ارائه خدمات مهندسی رایگان به ساختمانهای آسیبدیده از جنگ در این استان خبر داد و اعلام کرد: تیمهای فنی برای ارزیابی خسارات وارده به واحدهای مسکونی تشکیل شدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی، علیرضا معتمدنیا امروز شنبه اظهار کرد: در پی خسارات وارد شده به برخی ساختمانهای مسکونی در جریان حملات اخیر، کارگروه مشترکی با حضور ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، بنیاد مسکن، فرمانداری تبریز و شهرداری این شهر تشکیل شده است.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تیمهای فنی و مهندسی برای بررسی و ارزیابی میزان خسارات وارده به ساختمانها در مناطق آسیبدیده مستقر شدهاند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی ادامه داد: خدمات مهندسی مربوط به ساختمانهای آسیبدیده از جنگ رمضان بهصورت داوطلبانه و رایگان از سوی مهندسان عضو سازمان ارائه میشود و این سازمان آمادگی دارد خدمات تخصصی و مشاورهای لازم را در اختیار شهروندان آسیبدیده قرار دهد.
معتمدنیا همچنین از تمدید اعتبار پروانههای اشتغال مهندسان حقیقی و حقوقی خبر داد و گفت: اعتبار تمامی پروانههای اشتغال به کار که در سال ۱۴۰۴ منقضی میشود، بدون نیاز به ارائه گواهی مالیاتی و بهصورت خودکار تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است.
وی اضافه کرد: همچنین با مصوبه هیئتمدیره سازمان، امکان استفاده از ظرفیت طراحی و آزمایشگاه مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز تا پایان اردیبهشت سال آینده تمدید شده و اعضای سازمان میتوانند تا تاریخ یاد شده نسبت به ثبت ظرفیت طراحی و آزمایشگاه پروندههای خود اقدام کنند.