آسیب دیدن پل جاده میانه- تبریز در فاصله ۱۰ کیلومتر مانده به شهر میانه

آسیب دیدن پل جاده میانه- تبریز در فاصله ۱۰ کیلومتر مانده به شهر میانه
مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در اطلاعیه‌ای از آسیب دیدن پل جاده میانه- تبریز در فاصله ۱۰ کیلومتر مانده به شهر میانه و ضرورت تردد از مسیرهای جایگزین خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در اطلاعیه مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی آمده است:

به اطلاع شهروندان محترم می رساند صبح روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه در جاده قدیم تبریز- میانه و در فاصله ۱۰ کیلومتر مانده به میانه (جوار روستای مزمین) پل ارتباطی توسط دشمن آمریکایی صهیونی مورد اصابت قرار گرفته و تردد را قطع نموده است.

لذا از شهروندان درخواست می گردد تا اطلاع ثانوی از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.

به محض برقراری ارتباط از مسیر آسیب دیده، اطلاع رسانی عمومی انجام خواهد شد.

