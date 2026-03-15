آسیب دیدن پل جاده میانه- تبریز در فاصله ۱۰ کیلومتر مانده به شهر میانه

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در اطلاعیه مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی آمده است:

به اطلاع شهروندان محترم می رساند صبح روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه در جاده قدیم تبریز- میانه و در فاصله ۱۰ کیلومتر مانده به میانه (جوار روستای مزمین) پل ارتباطی توسط دشمن آمریکایی صهیونی مورد اصابت قرار گرفته و تردد را قطع نموده است.

لذا از شهروندان درخواست می گردد تا اطلاع ثانوی از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.

به محض برقراری ارتباط از مسیر آسیب دیده، اطلاع رسانی عمومی انجام خواهد شد.

