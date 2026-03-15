۳۵۰۰ بسته معیشتی، هدیه خیرین آذربایجان غربی به مددجویان بهزیستی
مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی گفت:در راستای اجرای پویش مثبت ماه در ایام ماه مبارک رمضان ، مردم نیکوکار آذربایجانغربی ۳۵۰۰ بسته معیشتی به نیازمندان تحت پوشش بهزیستی اهدا کردند.
به گزارش ایلنا، رسول بابایان ، از مشارکت بیسابقه مردم در ایام «رمضان» خبر داد و گفت: با کمکهای مردمی و حمایتهای خیرین نیکوکار استان ، ۳۵۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۴۲ میلیارد ریال در میان نیازمندان تحت پوشش بهزیستی استان توزیع شد.
بابایان با قدردانی از همراهی و حمایتهای مومنانه خیرین استان، خیرین را یاوران همیشگی بهزیستی در خدمت رسانی و بهبود کیفیت زندگی مددجویان تحت پوشش عنوان کرد و از آمادگی ادارات بهزیستی سراسر استان در جمع آوری نذورات اهدایی خیرین و توزیع بین نیازمندان خبر داد.
وی گفت: پویش مثبتماه از اول ماه مبارک رمضان آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد و خیرین و مردم نیکوکار اندیش استان می توانند نذورات خود را به ادارات بهزیستی در سراسر استان تحویل کنند.