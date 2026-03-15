استاندار سیستان و بلوچستان:

کمبودی در کالاهای اساسی استان وجود ندارد

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با فعال بودن همه رویه‌های واردات و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی، هیچگونه کمبودی در ذخیره‌سازی و تامین کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، منصور بیجار روز یکشنبه در نشست «کارگروه ویژه مرز» که با حضور ویدئوکنفرانسی فرمانداران شهرستان‌های مرزی و مدیران عامل مناطق آزاد چابهار و سیستان در زاهدان برگزار شد، بر تقویت و افزایش مبادلات در مرزهای استان تاکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سیستان و بلوچستان در واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و گوشت قرمز اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، بخشی از اختیارات استان به فرمانداران تفویض شده و آنان باید در تصمیم‌گیری‌ها نقش‌آفرینی کرده و از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را داشته باشند.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه همه رویه‌های واردات کالا در استان فعال است، افزود: دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و نظامی برای تسهیل روند صادرات و واردات از مرزهای استان همراهی دارند و باید با استفاده از این همگرایی، نیاز بازارهای کشور تامین شود.

وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از بخشی‌نگری و تمرکزگرایی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در کنار یکدیگر برای رفع موانع تلاش و فرمانداران نیز در شهرستان‌ها با استفاده از اختیارات تفویض شده برای تامین کالاهای اساسی و سایر اقلام مورد نیاز اقدام کنند.

بیجار با تاکید بر اینکه همه نیازهای بازار تامین شده است، خاطرنشان کرد: هیچگونه کمبودی در بحث ذخیره‌سازی کالا وجود ندارد و همه دستگاه‌ها با تمام ظرفیت در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی افزود: بازدیدهای میدانی انجام شده از بازارهای سیستان و بلوچستان نیز نشان می‌دهد هیچگونه کمبود یا نارضایتی در زمینه تامین کالا و خدمات وجود ندارد.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مهم مرزهای استان در تامین نیازهای کشور تصریح کرد: مرزهای استان به نوعی نبض اقتصادی کشور به شمار می‌رود و باید از همه ظرفیت‌های موجود و ایجاد شده برای تامین کالاهای مورد نیاز بازارهای داخلی استفاده شود.

