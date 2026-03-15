توزیع ۱۱۰ تن میوه شب عید در سیستان و بلوچستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از آغاز توزیع میوه تنظیم بازار ویژه شب عید در استان خبر داد و گفت: توزیع ۱۱۰ تن سیب درختی و پرتقال از روز دوشنبه در زاهدان و شهرستانهای استان آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، علیرضا دهمرده اظهار داشت: در راستای تأمین نیاز شهروندان در ایام پایانی سال و تنظیم بازار، تمهیدات لازم برای تأمین و ذخیرهسازی میوه شب عید در استان انجام شده است.
وی افزود: در این راستا ۱۱۰ تن سیب درختی و پرتقال با کیفیت مناسب و قیمت مصوب هر کیلوگرم سیب درختی و پرتقال به ترتیب ۱۳۰ و ۱۱۰ هزار تومان تهیه شده که از روز دوشنبه در ۱۰ نقطه از شهر زاهدان و همچنین شهرستانهای استان توزیع خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: تلاش شده است این میوهها با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد تا مردم برای تأمین میوه مورد نیاز شب عید با مشکل خاصی مواجه نشوند.
دهمرده تصریح کرد: فرآیند توزیع با نظارت دستگاههای مسئول انجام میشود و در صورت نیاز، تمهیدات لازم برای افزایش میزان عرضه نیز پیشبینی شده است.