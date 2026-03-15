توزیع ۱۱۰ تن میوه شب عید در سیستان و بلوچستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از آغاز توزیع میوه تنظیم بازار ویژه شب عید در استان خبر داد و گفت: توزیع ۱۱۰ تن سیب درختی و پرتقال از روز دوشنبه در زاهدان و شهرستان‌های استان آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، علیرضا دهمرده اظهار داشت: در راستای تأمین نیاز شهروندان در ایام پایانی سال و تنظیم بازار، تمهیدات لازم برای تأمین و ذخیره‌سازی میوه شب عید در استان انجام شده است.

وی افزود: در این راستا ۱۱۰ تن سیب درختی و پرتقال با کیفیت مناسب و قیمت مصوب هر کیلوگرم سیب درختی و پرتقال به ترتیب ۱۳۰ و ۱۱۰ هزار تومان تهیه شده که از روز دوشنبه در ۱۰ نقطه از شهر زاهدان و همچنین شهرستان‌های استان توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: تلاش شده است این میوه‌ها با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد تا مردم برای تأمین میوه مورد نیاز شب عید با مشکل خاصی مواجه نشوند.

دهمرده تصریح کرد: فرآیند توزیع با نظارت دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود و در صورت نیاز، تمهیدات لازم برای افزایش میزان عرضه نیز پیش‌بینی شده است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
