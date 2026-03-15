خسارت به تاسیسات گردشگری آذربایجان غربی در تجاوز آمریکایی_صهیونیستی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از خسارت به تعدادی از تاسیسات گردشگری استان بر اثر تجاوز آمریکایی_صهیونیستی خبر داد.

به‌گزارش ایلنا، مرتضی صفری اظهار کرد: در جنگ اخیر آمریکایی_صهیونیستی به هفت مورد از تاسیسات گردشگری آذربایجان غربی خسارت وارد شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: بر اثر تجاوزات دشمن سه هتل در ارومیه، دو هتل و دو مهمان‌پذیر در مهاباد آسیب دیده‌اند که این آسیب‌ها اغلب شامل شکستن شیشه‌ها، فرو ریختن دیوارهای داخلی، نمای ساختمان‌ها و ... است.

وی  ادامه داد: در سطح استان ۱۵۹ واحد اقامتی با ۶ هزار و ۹۰۸ تخت اقامتی وجود دارد که با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی آماده ارائه خدمات به افراد خسارت‌دیده در جنگ رمضان هستند.

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل