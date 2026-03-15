خسارت به تاسیسات گردشگری آذربایجان غربی در تجاوز آمریکایی_صهیونیستی

به‌گزارش ایلنا، مرتضی صفری اظهار کرد: در جنگ اخیر آمریکایی_صهیونیستی به هفت مورد از تاسیسات گردشگری آذربایجان غربی خسارت وارد شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: بر اثر تجاوزات دشمن سه هتل در ارومیه، دو هتل و دو مهمان‌پذیر در مهاباد آسیب دیده‌اند که این آسیب‌ها اغلب شامل شکستن شیشه‌ها، فرو ریختن دیوارهای داخلی، نمای ساختمان‌ها و ... است.

وی ادامه داد: در سطح استان ۱۵۹ واحد اقامتی با ۶ هزار و ۹۰۸ تخت اقامتی وجود دارد که با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی آماده ارائه خدمات به افراد خسارت‌دیده در جنگ رمضان هستند.

