خسارت به تاسیسات گردشگری آذربایجان غربی در تجاوز آمریکایی_صهیونیستی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از خسارت به تعدادی از تاسیسات گردشگری استان بر اثر تجاوز آمریکایی_صهیونیستی خبر داد.
بهگزارش ایلنا، مرتضی صفری اظهار کرد: در جنگ اخیر آمریکایی_صهیونیستی به هفت مورد از تاسیسات گردشگری آذربایجان غربی خسارت وارد شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: بر اثر تجاوزات دشمن سه هتل در ارومیه، دو هتل و دو مهمانپذیر در مهاباد آسیب دیدهاند که این آسیبها اغلب شامل شکستن شیشهها، فرو ریختن دیوارهای داخلی، نمای ساختمانها و ... است.
وی ادامه داد: در سطح استان ۱۵۹ واحد اقامتی با ۶ هزار و ۹۰۸ تخت اقامتی وجود دارد که با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی آماده ارائه خدمات به افراد خسارتدیده در جنگ رمضان هستند.