خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی استاندار قزوین:

بازسازی سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین آغاز شد

بازسازی سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین آغاز شد
کد خبر : 1762412
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین بازسازی می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور معاون سیاسی، امنیتی و استانداری، طاهرخانی فرماندار قزوین، بیدخام مدیرکل امور بانوان و خانواده و نجفی مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری به همراه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین از روند بازسازی سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی(ره) بازدید کردند.

سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی قزوین با ظرفیت ۲۰۰ نفر پس از سال‌ها بهسازی و بازسازی می شود.

این سالن در سال ۷۸ ساخته شده و یکی از استاندارد ترین، مجهزترین و پرترافیک ترین سالن‌های استان است که همواره پذیرای برنامه‌های متعدد فرهنگی، هنری و اجتماعی استان قزوین می‌باشد.

گفتنی است کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین با بیش از هشت هزار عضو فعال، بزرگترین کتابخانه عمومی استان می باشد و طی برنامه ریزی‌های انجام شده سیستم گرمایشی و سرمایشی کتابخانه نیز به روز رسانی می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل