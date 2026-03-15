معاون سیاسی استاندار قزوین:
بازسازی سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین آغاز شد
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین بازسازی می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور معاون سیاسی، امنیتی و استانداری، طاهرخانی فرماندار قزوین، بیدخام مدیرکل امور بانوان و خانواده و نجفی مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری به همراه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین از روند بازسازی سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی(ره) بازدید کردند.
سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی قزوین با ظرفیت ۲۰۰ نفر پس از سالها بهسازی و بازسازی می شود.
این سالن در سال ۷۸ ساخته شده و یکی از استاندارد ترین، مجهزترین و پرترافیک ترین سالنهای استان است که همواره پذیرای برنامههای متعدد فرهنگی، هنری و اجتماعی استان قزوین میباشد.
گفتنی است کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین با بیش از هشت هزار عضو فعال، بزرگترین کتابخانه عمومی استان می باشد و طی برنامه ریزیهای انجام شده سیستم گرمایشی و سرمایشی کتابخانه نیز به روز رسانی میشود.