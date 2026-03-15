تداوم بارش باران و برف و لغزندگی جاده ها در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، نوروز اصغرزاده روز یکشنبه با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی از روز گذشته در استان آغاز شده است، افزود: عمده بارش های گزارش شده از شهرهای استان به صورت باران بوده است.

وی با اشاره به لغزندگی سطح جاده ها از رانندگان خواست به هنگام تردد در جاده ها به ویژه مناطق کوهستانی احتیاط کرده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

وی اظهار کرد: بیشترین میزان بارش از شهرستان هریس به میزان چهار میلی متر گزارش شده است و با توجه به افزایش دمای استان طی روزهای اخیر بارش ها عمدتا به صورت باران خواهد بود و پیش بینی می شود اواخر روزها در مناطق کوهستانی و سردسیر به صورت برف باشد.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این سامانه بارشی از روز سه شنبه از جو استان خارج می شود، گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی تا پایان این هفته جوی به نسبت پایدار در استان حاکم خواهد شد.

اصغرزاده، با اشاره به اینکه طی این بازه زمانی تغییرات دمایی قابل ملاحظه ای در استان روی نمی دهد، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته کلیبر با حداقل دمای ۲ درجه سانتی گراد سردترین و میانه با حداکثر دمای ۱۶ درجه بالای صفر گرمترین شهرهای استان بودند.

وی یادآور شد: دمای تبریز در این بازه زمانی در سردترین زمان به هفت درجه و در گرمترین زمان به ۱۳ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید و دمای فعلی (۸:۳۰) این شهر هفت درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت پنج درجه گرمتر شده است.

