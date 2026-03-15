خبرنگار ایلنا به مرحله نهایی جایزه جهانی AIPS راه یافت

به گزارش ایلنا، اتحادیه جهانی ورزشی نویسان AIPS روز شنبه ۷ مارس ( هفدهم اسفند ) فهرست بلند راه یافتگان به مرحله نهایی جایزه جهانی خود را منتشر کرد که در بین این اسامی نام ۵ ایرانی به چشم می خورد.

در بخش بهترین یادداشت سارا ( منیر) دشتی ورمزانی خبرنگار و مدیر خبرگزاری ایلنا در کرمانشاه با یادداشتی تحت عنوان « وقتی قهرمانان ورزشی صدای عدالت می شوند » در جمع برترین های این بخش در سطح جهانی قرار گرفت و به مرحله نهایی راه یافت.

در هفتمین دوره جایزه جهانی AIPS بیش از۱۸۰۰ اثر از سراسر جهان به این جشنواره ارسال شد و در نهایت ٣٢ کشور در فهرست نهایی نماینده دارند: آرژانتین، استرالیا، بلژیک، بولیوی، کانادا، شیلی، چین، اکوادور، مصر، فرانسه، گامبیا، غنا، هند، ایران، ایتالیا، قزاقستان، مکزیک، نروژ، پاکستان، فلسطین، رومانی، روسیه، سنگال، صربستان، اسلوونی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سودان، اوگاندا، امارات متحده عربی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا.

از کشور ایران نام مهدی بشکنی، سارا(منیر) دشتی ورمزانی، بتول رحمانی، حسین سعیدی نیکو، و مهدی شکری به عنوان برگزیدگان ایرانی در فهرست بلند یادداشت ورزشی اعلام شده است.

مرحله نهایی جایزه جهانی AIPS اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ در بخش های مختلف برگزار خواهد شد

سارا(منیر )دشتی در سال های اخیر با مقالات و گزارش های مختلف عموماً ورزشی - اجتماعی توانسته بود در جشنواره های ملی و بین المللی افتخار آفرینی و کسب عنوان کند.

دشتی دانش آموخته دکترای علوم سیاسی و از فعالان رسانه ای شناخته شده و همچنین صاحب امتیاز و مدیر مسوول هفته نامه معتبر پویندگان غرب و عضو هیات رییسه انجمن ورزشی نویسان ایران شعبه کرمانشاه است.

گفتنی است پیش از این نیز سید محمد موسوی دیگر خبرنگار خبرگزاری ایلنا در بخش مقاله و یادداشت در سال ۲۰۲۳ بعنوان برترین خبرنگار آسیا معرفی شده بود که نشان از سطح توانمندی خبرنگاران این خبرگزاری در سطح جهانی را دارد.

