نیاز مراکز درمانی اصفهان به خون افزایش یافت
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به افزایش نیاز مراکز درمانی به فرآوردههای خونی گفت: مشارکت بیشتر شهروندان در این زمینه ضروری است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهرابپور با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر خونی در استان اصفهان اظهار کرد: برای تأمین صد درصدی نیاز بیماران به فرآوردههای خونی، مراکز اهدای خون استان اصفهان در روزهای پایانی سال آماده پذیرش اهداکنندگان از همه گروههای خونی هستند.
وی افزود: از تمامی هماستانیها دعوت میکنیم با حضور در پایگاههای انتقال خون، یاریگر بیماران و مصدومان باشند تا ذخایر خونی استان در وضعیت مطلوب باقی بماند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: تمامی زنان و مردان در بازه سنی حداقل ۱۸ سال تا حداکثر ۶۵ تا ۷۰ سال میتوانند با همراه داشتن کارت ملی، از ساعت ۸ تا ۱۳ به پایگاههای انتقال خون نجفآباد، شهرضا، خوانسار، گلپایگان، نایین، شهید حججی اصفهان و شاهینشهر مراجعه کنند.
دهرابپور با اشاره به فعالیت مراکز اهدای خون در ماه مبارک رمضان نیز گفت: تا پایان ماه رمضان، مرکز اهدای خون خواجو در اصفهان از ساعت ۸ تا ۱۷ و همچنین از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۳:۳۰ فعال است. پایگاه انتقال خون کاشان نیز از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۹:۳۰ تا ۲۳:۳۰ و مرکز اهدای خون خمینیشهر از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۳ آماده پذیرش اهداکنندگان است.
وی خاطرنشان کرد: روزهداران نیز میتوانند در ماه مبارک رمضان به ویژه در ساعات ابتدایی روز یا پس از افطار برای اهدای خون اقدام کنند و در نجات جان بیماران سهیم باشند.