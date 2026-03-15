دستگیری عامل ارتباط با شبکه تروریستی اینترنشنال در قزوین

به گزارش ایلنا در قزوین و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در این باره اظهارداشت: ماموران سازمان اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی استان با رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که به عنوان مزدور دشمن، اطلاعات و پیام‌هایی را برای شبکه تروریستی اینترنشنال ارسال می‌کرد.

وی افزود: این فرد علاوه بر اقدامات خصمانه و ارتباط با شبکه‌های تروریستی رسانه‌ای اقدام به استفاده از اینترنت استارلینک و ارسال تصاویر از نقاط مختلف برای استفاده دشمن و فروش وی پی ان استارلینک می‌کرد. سردار طرهانی یادآور شد: از شهروندان درخواست می کنیم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق تماس با شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ یا ۱۱۴ به اطلاع نهادهای امنیتی و انتظامی برسانند.

