فرمانده انتظامی استان خبر داد:
دستگیری عامل ارتباط با شبکه تروریستی اینترنشنال در قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین از شناسایی و بازداشت فردی به عنوان ستون پنجم دشمن خبر داد وگفت: این فرد علاوه بر فروش «وی پی ان» با شبکه تروریستی اینترنشنال در ارتباط بوده و برای این شبکه پیام ارسال میکرد.
به گزارش ایلنا در قزوین و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در این باره اظهارداشت: ماموران سازمان اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی استان با رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که به عنوان مزدور دشمن، اطلاعات و پیامهایی را برای شبکه تروریستی اینترنشنال ارسال میکرد.
وی افزود: این فرد علاوه بر اقدامات خصمانه و ارتباط با شبکههای تروریستی رسانهای اقدام به استفاده از اینترنت استارلینک و ارسال تصاویر از نقاط مختلف برای استفاده دشمن و فروش وی پی ان استارلینک میکرد.
سردار طرهانی یادآور شد: از شهروندان درخواست می کنیم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق تماس با شمارههای ۱۱۰، ۱۱۳ یا ۱۱۴ به اطلاع نهادهای امنیتی و انتظامی برسانند.