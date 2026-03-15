سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران:
تأمین میوه شب عید در مازندران؛ آمادهسازی ۳۰۰ تن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آمادهسازی و ذخیرهسازی ۳۰۰ تن سیب و پرتقال برای تأمین میوه شب عید خبر داد و گفت: این محصولات با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز شهروندان و مسافران در مراکز عرضه مستقیم شبکه تعاونی روستایی در سطح استان توزیع میشود.
به گزارش ایلنا، اسداله تیمورییانسری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در خصوص تأمین میوه شب عید اظهار کرد: برای تنظیم بازار ایام پایانی سال، ۱۵۰ تن سیب زرد و قرمز در استان آماده توزیع شده است.
وی افزود: همچنین ذخایر مناسبی از پرتقال در استان موجود است و در حال حاضر ۱۵۰ تن پرتقال برای تأمین نیاز مردم در نظر گرفته شده که در صورت افزایش تقاضا و با توجه به حضور مسافران در استان، این میزان قابل افزایش خواهد بود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به نحوه عرضه این محصولات تصریح کرد: میوه شب عید با هدف تنظیم بازار و بهصورت عرضه مستقیم و با همکاری شهرداریهای استان در ۵۴ جایگاه و مراکز توزیع از جمله روستابازارها و شبکه تعاونی روستایی در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
تیمورییانسری در پایان به شهروندان استان و مسافران حاضر در مازندران اطمینان داد: هیچگونه نگرانی برای تأمین و توزیع میوه شب عید وجود ندارد و تمهیدات لازم برای عرضه مناسب اندیشیده شده است.