دستور تخلیه شهر بوئین زهرا کذب است

به گزارش ایلنا در قزوین، مصطفی صالحی با اعلام این خبر گفت: شایعات منتشره در فضای مجازی مبنی بر تخلیه شهر بوئین‌زهرا و احتمال حمله از سوی رژیم جنایتکار آمریکایی–صهیونیستی صحت ندارد و قویاً تکذیب می شود.

فرماندار بوئین‌زهرا تأکید کرد: این شایعات هیچ‌گونه پایه و اساس واقعی ندارد و صرفاً توسط افراد مغرض برای ایجاد نگرانی در میان مردم منتشر می‌شود. این مسئول تصریح کرد: از همه شهروندان انتظار داریم با حفظ آرامش، اخبار دقیق و اطلاعیه‌های رسمی را از رسانه‌های معتبر و منابع رسمی پیگیری کنند و به شایعات فضای مجازی توجهی نکنند. وی از همکاری و هوشیاری مردم شریف بوئین‌زهرا در مواجهه با چنین فضاسازی‌هایی قدردانی کرد.

