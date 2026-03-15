فرماندار شهرستان بوئینزهرا:
دستور تخلیه شهر بوئین زهرا کذب است
فرماندار شهرستان بوئینزهرا گفت: شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تخلیه شهر بوئینزهرا و احتمال حمله از سوی رژیم جنایتکار آمریکایی–صهیونیستی کذب است.
به گزارش ایلنا در قزوین، مصطفی صالحی با اعلام این خبر گفت: شایعات منتشره در فضای مجازی مبنی بر تخلیه شهر بوئینزهرا و احتمال حمله از سوی رژیم جنایتکار آمریکایی–صهیونیستی صحت ندارد و قویاً تکذیب می شود.
فرماندار بوئینزهرا تأکید کرد: این شایعات هیچگونه پایه و اساس واقعی ندارد و صرفاً توسط افراد مغرض برای ایجاد نگرانی در میان مردم منتشر میشود.
این مسئول تصریح کرد: از همه شهروندان انتظار داریم با حفظ آرامش، اخبار دقیق و اطلاعیههای رسمی را از رسانههای معتبر و منابع رسمی پیگیری کنند و به شایعات فضای مجازی توجهی نکنند.
وی از همکاری و هوشیاری مردم شریف بوئینزهرا در مواجهه با چنین فضاسازیهایی قدردانی کرد.