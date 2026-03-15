دشمن حمله موشکی کرد؛ همدانی‌ها صحنه را ترک نکردند

در جریان تشییع پیکر شهدای جنگ رمضان در میدان مرکزی همدان و در پی حمله جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی به محدوده شهر، همدانی‌ها صحنه حضور حماسی را ترک نکردند و فریاد مقاومت سر دادند.

به گزارش ایلنا از همدان، ظهر امروز در جریان تشییع پیکر شهدای جنگ رمضان در میدان مرکزی همدان و در پی حمله جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی به محدوده شهر، همدانی‌ها صحنه حضور حماسی را ترک نکردند و فریاد مقاومت سر دادند.

دقایقی پس از اصابت موشک دشمن به نقاطی از شهر پرچم ایران در دستان مردم به اهتزاز درآمد و شعار مرگ بر آمریکا در شهر طنین انداز شد.مردم همدان علیرغم تمام تهدیدها و حملات تروریستی آمریکایی-صهیونی نه تنها صحنه تجمع را ترک نکردند بلکه رشادت و دلاوری به خرج دادند که باعث بهت و حیرت جهانیان شد.

 

