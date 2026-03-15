نهال استقامت در دل پارک ملی بمو کاشته شد

به گزارش ایلنا، در این برنامه، شرکت‌کنندگان با شعار «هر نهال، نشانه‌ای از استقامت مردم ایران» یاد و راه «رهبر شهید» را گرامی داشتند و با کاشت درختان بومی منطقه، پیام پایداری، همدلی و امید به آیندگان را بازتاب دادند.

لیلا تاج‌گردون در حاشیه این مراسم گفت: پارک ملی بمو یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های کشور است و حفاظت از آن، نیازمند مشارکت مردم و استمرار برنامه‌های کاشت و مراقبت از نهال‌هاست. درختکاری فقط یک آیین نمادین نیست، بلکه مسئولیتی ملی و اخلاقی در قبال زمین است.

پویش ملی «سرو ایران» با هماهنگی نهادهای منابع طبیعی و محیط زیستی و مشارکت اقشار مختلف جامعه در سراسر کشور ادامه دارد.

این آیین با هدف احیای پوشش گیاهی، تقویت تاب‌آوری اکوسیستم‌های طبیعی و ترویج فرهنگ صیانت از میراث سبز کشور برگزار شد.

