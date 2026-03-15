اجرای پویش ملی «سرو ایران» در شیراز؛
نهال استقامت در دل پارک ملی بمو کاشته شد
همزمان با اجرای پویش ملی درختکاری «سرو ایران»، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، به همراه جمعی از مسئولان، فعالان مردمی و دوستداران طبیعت در پارک ملی بمو نهال کاشتند.
به گزارش ایلنا، در این برنامه، شرکتکنندگان با شعار «هر نهال، نشانهای از استقامت مردم ایران» یاد و راه «رهبر شهید» را گرامی داشتند و با کاشت درختان بومی منطقه، پیام پایداری، همدلی و امید به آیندگان را بازتاب دادند.
لیلا تاجگردون در حاشیه این مراسم گفت: پارک ملی بمو یکی از ارزشمندترین زیستگاههای کشور است و حفاظت از آن، نیازمند مشارکت مردم و استمرار برنامههای کاشت و مراقبت از نهالهاست. درختکاری فقط یک آیین نمادین نیست، بلکه مسئولیتی ملی و اخلاقی در قبال زمین است.
پویش ملی «سرو ایران» با هماهنگی نهادهای منابع طبیعی و محیط زیستی و مشارکت اقشار مختلف جامعه در سراسر کشور ادامه دارد.
این آیین با هدف احیای پوشش گیاهی، تقویت تابآوری اکوسیستمهای طبیعی و ترویج فرهنگ صیانت از میراث سبز کشور برگزار شد.