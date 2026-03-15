تامین ذخیره اقلام اساسی فارس تا چهار ماه آینده /توقف صادرات محصولات کشاورزی تا پایان جنگ

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی بیان کرد: در سازمان جهاد کشاورزی و ادارت تابعه تمهیداتی برای حداقل چهار ماه آینده در نظر گرفته شده تا اقلام اساسی مورد نیاز مردم مانند مرغ، گوشت، برنج، شکر، گندم و آرد نانوایی‌ها به اندازه کافی ذخیره و تأمین شود.

وی تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و احتمال افزایش سفرها به استان فارس، پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین نیازهای همه‌ی شهرستان‌های استان با توجه به میزان برش جمعیتی و میزان مسافر پذیری هر کدام از شهرستان ها انجام شده است.

به گفته وی؛ در تمام نقاط شیراز نیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بازارهای فصلی روستا بازار به‌ویژه در مناطق جنوبی با همکاری شهرداری، اقلام مورد نیاز خانوار را عرضه می‌کنند.

این مقام مسئول اعلام کرد: در جنوب شهر شیراز، توزیع مرغ منجمد با قیمت حدود ۲۱۷ هزار تومان به‌وسیله خودروهای یخچال‌دار در حال انجام است.

بهجت حقیقی اظهار کرد: در سه روز ابتدایی جنگ، مردم با خریدهای هیجانی مواجه شدند، اما به سرعت مشاهده کردند که اقلام اساسی به مقدار کافی در بازار وجود دارد و نانوایی‌ها با تولید مناسب فعالیت دارند و جنگ تأثیری بر تولید و تأمین کالاهای اساسی نگذاشته و خریدها اکنون منطقی پیش می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از مردم خواست با آرامش و اعتماد اجازه دهند بازار به شکل منظم مدیریت شود و خاطرنشان کرد: با وجود تحریم ها و شرایط جنگ، افزایش قیمت‌ها قابل انکار نیست اما هیچ‌گونه نگرانی از بابت تأمین کالاهای حیاتی وجود ندارد.

توقف صادرات محصولات کشاورزی تا پایان جنگ

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به تصمیمات اخیر دولت گفت: براساس اختیارات داده‌شده از سوی رئیس‌جمهور به وزیر جهاد کشاورزی، صادرات تمامی محصولات کشاورزی به‌جز چند محصول گلخانه‌ای که کالای لوکس محسوب می‌شوند و مصرف داخلی ندارند، تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.

بهجت حقیقی اظهار کرد: ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی تا پایان جنگ، تصمیمی استراتژیک از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای حفظ ثبات بازار داخلی و تأمین نیازهای ضروری کشور در شرایط ویژه فعلی است.

به گفته این مقام مسئول؛ این اقدام با هدف جلوگیری از کمبود احتمالی کالا، کنترل نوسانات قیمتی و اطمینان از دسترسی هموطنان به محصولات مورد نیازشان اتخاذ شده است.

بهجت حقیقی افزود: در پی این تصمیم، صادرات سیب‌زمینی و پیاز که موجب افزایش ناگهانی قیمت شده بود، متوقف شد و اثر مثبت آن در تعدیل قیمت‌ها مشاهده شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان تأکید کرد: اولویت اصلی ما تأمین معیشت مردم و حفظ ثبات بازار داخلی است. ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی تا پایان جنگ و تحقق پیروزی کامل کشور ادامه خواهد داشت.

