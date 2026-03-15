استاندار فارس تأکید کرد:

افزایش تاب‌آوری اجتماعی با همراهی جوانان، نخبگان و معتمدین محلی

استاندار فارس محلات را محور تقویت سرمایه‌های اجتماعی کشور دانست و بر لزوم سپردن امور به حلقه‌های میانی جامعه تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با حضور در حرم حضرت علی ابن حمزه (ع) و در جمع فعالان «ستاد محله‌محوری» این آستان مقدس،  پس از استماع دقیق و تفصیلی گزارشِ فعالیت‌ها، دستاوردها و اقدامات عملیاتی این گروه‌ها در سطح محلات، ضمن تقدیر از تلاش‌های مستمر جوانان، جایگاه راهبردی محله‌محوری را در سیاست‌های کلان دولت تبیین کرد.

استاندار فارس افزود: ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در سطح محلات قابل شناسایی و درمان است بنابراین اگر هر محله با استفاده از ظرفیت‌های درونی خود به حل مشکلات اجتماعی بپردازد، بار سنگینی از دوش نهادهای کلان قضایی و انتظامی برداشته خواهد شد.

امیری تصریح کرد: مشارکت دادن مردم در ساختن محیط زندگی خودشان، احساس تعلق خاطر و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به نقش بی‌بدیل مساجد و اماکن مذهبی در این طرح، تصریح کرد: مفهوم محله‌محوری پیوند ناگسستنی با مسجدمحوری دارد بنابراین مساجد باید به هسته مرکزی و تپنده محلات تبدیل شوند.

وی ادامه داد: مسجد صرفاً محلی برای عبادت نیست، بلکه باید پایگاهی برای حل و فصل دعاوی محلی، کارآفرینی، فعالیت‌های فرهنگی، رسیدگی به نیازمندان و تصمیم‌گیری برای مدیریت محله باشد.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم افزایش تاب‌آوری اجتماعی از طریق گروه‌های محلی تأکید و تصریح کرد: ساختارهای دولتی به تنهایی قادر به شناسایی نقطه‌ای و رفع تمامی مشکلات نیستند و این گروه‌های فرهنگیِ محله‌محور هستند که با شناخت مویرگی و دقیق از سطح محلات، می‌توانند سریع‌تر از هر نهاد رسمی به یاری خانواده‌های آسیب‌پذیر شتافته و انسجام و همبستگی محلی را حفظ کنند.

امیری در پایان ضمن اعلام حمایت همه‌جانبه مدیریت ارشد استان از طرح‌های محله‌پایه گفت: توسعه و امنیت پایدار از درون محلات و به دست معتمدین و نخبگان محلی رقم می‌خورد، بنابراین همه نهادهای مسئول باید با تسهیل‌گری و رفع موانع، یاری‌رسان گروه‌های مردمی در محلات باشند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
