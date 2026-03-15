استاندار فارس تأکید کرد:
افزایش تابآوری اجتماعی با همراهی جوانان، نخبگان و معتمدین محلی
استاندار فارس محلات را محور تقویت سرمایههای اجتماعی کشور دانست و بر لزوم سپردن امور به حلقههای میانی جامعه تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با حضور در حرم حضرت علی ابن حمزه (ع) و در جمع فعالان «ستاد محلهمحوری» این آستان مقدس، پس از استماع دقیق و تفصیلی گزارشِ فعالیتها، دستاوردها و اقدامات عملیاتی این گروهها در سطح محلات، ضمن تقدیر از تلاشهای مستمر جوانان، جایگاه راهبردی محلهمحوری را در سیاستهای کلان دولت تبیین کرد.
استاندار فارس افزود: ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی در سطح محلات قابل شناسایی و درمان است بنابراین اگر هر محله با استفاده از ظرفیتهای درونی خود به حل مشکلات اجتماعی بپردازد، بار سنگینی از دوش نهادهای کلان قضایی و انتظامی برداشته خواهد شد.
امیری تصریح کرد: مشارکت دادن مردم در ساختن محیط زندگی خودشان، احساس تعلق خاطر و اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
وی با اشاره به نقش بیبدیل مساجد و اماکن مذهبی در این طرح، تصریح کرد: مفهوم محلهمحوری پیوند ناگسستنی با مسجدمحوری دارد بنابراین مساجد باید به هسته مرکزی و تپنده محلات تبدیل شوند.
وی ادامه داد: مسجد صرفاً محلی برای عبادت نیست، بلکه باید پایگاهی برای حل و فصل دعاوی محلی، کارآفرینی، فعالیتهای فرهنگی، رسیدگی به نیازمندان و تصمیمگیری برای مدیریت محله باشد.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم افزایش تابآوری اجتماعی از طریق گروههای محلی تأکید و تصریح کرد: ساختارهای دولتی به تنهایی قادر به شناسایی نقطهای و رفع تمامی مشکلات نیستند و این گروههای فرهنگیِ محلهمحور هستند که با شناخت مویرگی و دقیق از سطح محلات، میتوانند سریعتر از هر نهاد رسمی به یاری خانوادههای آسیبپذیر شتافته و انسجام و همبستگی محلی را حفظ کنند.
امیری در پایان ضمن اعلام حمایت همهجانبه مدیریت ارشد استان از طرحهای محلهپایه گفت: توسعه و امنیت پایدار از درون محلات و به دست معتمدین و نخبگان محلی رقم میخورد، بنابراین همه نهادهای مسئول باید با تسهیلگری و رفع موانع، یاریرسان گروههای مردمی در محلات باشند.