در بازدید از واحد‌های تولیدی انجام گرفت؛

مدیران کار فارس پای صحبت کارگران نشستند/ تصمیمات فوری برای رفع موانع تولید

مدیران کار فارس پای صحبت کارگران نشستند/ تصمیمات فوری برای رفع موانع تولید
در ادامه بازدید از واحد‌های تولیدی و کارخانجات استان فارس در میانه جنگ تحمیلی مدیران اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی این استان بازدید میدانی انجام دادند.

به گزارش ایلنا، این بازدیدها با هدف بررسی دقیق وضعیت تولید، شنیدن دغدغه‌های کارگران، کارفرمایان و تعاونگران و اتخاذ تصمیمات فوری برای رفع موانع پیشِ رو انجام شد.

مدیران اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با حضور در کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، از نزدیک در جریان تلاش‌های بی‌وقفه کارگران و کارفرمایان در شرایط جنگی کنونی قرار گرفتند و با شنیدن مسائل و مشکلات آن‌ها، درک عمیق‌تری از چالش‌های پیش روی صنعت و جامعه کار و تلاش فارس به دست آوردند.

کارخانه پشم و شیشه ایران در شیراز یکی از مهم‌ترین مقاصد این بازدیدها بود. در حاشیه این بازدید، مدیران اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با تأکید بر اینکه با وجود تمامی چالش‌ها، روند تولید در استان فارس با قدرت و در شرایط جنگی ادامه دارد، بر ضرورت حفظ این ظرفیت تولیدی و حمایت از کارگران این واحد تأکید کردند.

در جریان این بازدیدها، مدیران اداره‌کل با توجه به اهمیت رفع فوری مشکلات، تصمیمات عملی و ملموسی برای حمایت از کارگران و رفع موانع تولید اتخاذ کردند.

این تصمیمات شامل حمایت‌های قانونی از کارگران، تسهیل فرآیندهای اداری و همچنین پیگیری و رفع موانع موجود در مسیر تولید خواهد بود.

این بازدیدها که با تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور آغاز شده است، نشانه‌ای از همدلی و همراهی دولت چهاردهم با جامعه کارگری و تولیدکنندگان در مواجهه با چالش‌ها به شمار می‌رود.

