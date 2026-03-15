با تجمع مقابل تالار حافظ شیراز؛
اهالی فرهنگ و هنر فارس با رهبر انقلاب بیعت کردند
جمعی از اهالی فرهنگ و هنر استان فارس با تجمع در مقابل تالار حافظ شیراز، با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کردند و اعلام داشتند که با تکیه بر توان هنر و قلم خود، متعهدانه در مسیر خدمت به ایران و پاسداری از ارزشهای آن پای کار خواهند ماند.
به گزارش ایلنا، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این مراسم با تاکید بر کافی بودن ذخایر استراتژیک کشور، هرگونه کمبود در این زمینه را تکذیب کرد و وظیفه رسانهها را در خنثیسازی جنگ شناختی دشمن و تزریق امید واقعی به جامعه، حیاتی دانست.
سید اسماعیل حسینی ضمن گرامیداشت این حرکت ارزشمند، حضور مستمر و هوشمندانه مردم در صحنههای مختلف را عاملی دانست که دشمن را به مرز جنون کشانده است.
وی با اشاره به جایگاه والای رهبری در هدایت کشور، تصریح کرد: خداوند متعال رهبری جوان، مدیر و مدبر، دشمنشناس، استکبارستیز، شجاع و سادهزیست و فقیهی جامعالشرایط را نصیب ملت ایران کرده است و ما بیعت و پیروی از ایشان را یک وظیفه ملی و قانونی میدانیم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تداوم این مسیر، گفت: ما هیچ تفاوتی در تبعیت و پیروی از معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین و رهبر معظم انقلاب اسلامی نمیبینیم و تا آخرین قطره خون بر سر این پیمان و تبعیت استوار خواهیم ماند.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشریح ابعاد جنگ ترکیبی دشمن پرداخت و خاطرنشان کرد: جنگی که امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی به راه انداختهاند، یک جنگ ترکیبی، فرهنگی، رسانهای، اقتصادی و نظامی است که از چند دهه قبل آغاز شده و به طور مداوم با شیوههای گوناگون ادامه داشته است.
حسینی با بیان اینکه جنگ رسانهای و شناختی یکی از مهمترین ابعاد این تهاجم همهجانبه است، ادامه داد: دشمن ما، دشمن آگاهی و حقیقت است و بیتردید، دستگاه دروغپراکنی آنان گاه موثرتر از جنگندهها و موشکهایشان فعالیت میکند.
وی با اشاره به راهبرد رسانهای معارض، اضافه کرد: دشمن تلاش میکند تا نقاط قوت ما را کوچکنمایی و ضعفها را برجسته کند؛ این در حالی است که خودشان شدیدترین سانسورها را اعمال کرده و به ندرت تصویری واقعی از جنایات در سرزمینهای اشغالی مخابره میشود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه به یک نمونه از دروغپردازیهای دشمن اشاره و تصریح کرد: دشمن مدعی است که نیروی دریایی ایران را از بین برده است، در حالی که ما میبینیم کشتیها و نفتکشهای آنان توان عبور از تنگه هرمز را ندارند و این نشاندهنده قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران است.
هادی رضایی مسئول بسیج رسانه استان فارس، نیز در این مراسم با اشاره به نقش رسانهها در نبرد ترکیبی اخیر، گفت: رسانهها و خبرنگاران استان فارس، از نخستین لحظات در صف مقدم میدان اطلاعرسانی حضور داشتند؛ خداوند، اندک ما را در برابر دشمن بسیار، پرقدرت قرار داد.
رضایی اضافه کرد:دشمن کوشید تا افکار عمومی جهان را تسلیم دروغ و تحریف کند، اما خبرنگاران ایرانی اجازه ندادند حقیقت در غبار تبلیغات گم شود. اکنون رسالت رسانهها، بازنمایی پیروزیها و روحیه مقاومت ملت ایران است.
وی تأکید کرد: امروز که با قلم و هنر خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت میکنیم، دشمن مأیوس و گیج در پی راه فرار از بحران خود است؛ اما راهی ندارد، زیرا این نبرد، نبرد ارادههاست. ملت ما دو دهه برای چنین آزمونی آماده شده است.
مسئول بسیج رسانه فارس افزود: دشمن فلسفه شهادت را درک نکرده است. شهادت برای ما آرمان، دعا و تمنای هر شب و روز است؛ و بزرگترین افتخار ما آن خواهد بود که پیشمرگ امام جوان خود باشیم.
رضایی تصریح کرد: ما خود را در جبهه حق این نبرد میدانیم؛ این موضع، مرز اعتقاد و آرمان ماست. هر کس در این جبهه باشد، برادر و هموطن ماست، و هر که قلم و قدم در مسیر دشمن بگذارد اگر در این خاک به دنیا آمده باشد برای ما بیگانه است.
رئیس بسیج هنرمندان استان فارس، در اجتماع هنرمندان دغدغهمند ایران اسلامی، ضمن قدردانی از حضور چهرههای برجسته فرهنگی و هنری استان، اظهار کرد: این اجتماع اگرچه از نظر عددی کوچک است، اما با حضور بزرگان فرهنگ و هنر فارس، آثار آن در سطح ملی و بینالمللی دیده خواهد شد.
سید مصطفی موسوی، با اشاره به تحرکات اخیر دشمن افزود: دشمن طی سال جاری، دو بار با هدف تجزیه ایران و تغییر نظام سیاسی کشور، مرتکب خطای محاسباتی شد و با سادهانگاری، جسارت تعرض به خاک مقدس ایران را به خود داد؛ اما پاسخ قاطع ملت و نیروهای مسلح، آنان را با واقعیتی مواجه کرد که جز عقبنشینی و درخواست آتشبس چارهای برایشان نگذاشت.
موسوی ادامه داد:چنانکه مسئولان کشور نیز با صراحت اعلام کردند، ایران اسلامی اینبار در چرخه آتشبس و مذاکره گرفتار نخواهد شد. ملت ایران تا پای جان برای دفاع از استقلال و امنیت خویش ایستاده است تا سایه تهدید از سر کشور برای همیشه برداشته شود.